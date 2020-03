“Tutto finto”. Ora Andrea Iannone sbotta: l’affondo durissimo contro la ex, Giulia De Lellis

Andrea Iannone senza filtri. Finita la sua storia d’amore con Giulia De Lellis che, secondo indiscrezioni, lo avrebbe lasciato solo dopo la positività al test antidoping, il pilota, dopo un lungo silenzio, ha deciso di parlare della storia con l’influencer lanciando una bordata all’ex fidanzata.

Ai pettegolezzi di chi sostiene che la rottura sia avvenuta per ipotetici tradimenti e festini avvenuti in quel di Lugano, invece, ci ha pensato a replicare il fratello Angelo, che non ha risparmiato una stoccata alla ex cognata. Intanto, nelle ultime ore, Iannone si è concesso per tre domande su Instagram alla quali ha risposto con estrema sincerità. “Come sto? Bene – ha spiegato lui – .Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene”. Continua dopo la foto



















Il motociclista, dunque, sembra stia trascorrendo nel migliore dei modi questo momento particolare, sia dal punto di vista professionale che privato e, a chi gli ha chiesto se fosse più propenso a scegliere tra la fama o l’amore, Iannone non ha avuto dubbi nel rispondere. “La fama vale zero se non è la conseguenza di una passione – ha precisato lui – […] I soldi non sono importanti se non li hai guadagnati con sacrificio e non puoi spenderli con la gente che ami. Il segreto è non accontentarsi. Trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre…”. Continua dopo la foto















“L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato – ha continuato a spiegare lui, facendo chiaro riferimento al passato con Giulia De Lellis – . Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto”. Continua dopo la foto











Archiviata la sua ultima storia d’amore, dunque, Andrea Iannone sta trascorrendo queste giornate di quarantena con la sua famiglia e, mai come adesso, ha ammesso di sentirsi bene. “Sono con mia mamma, mio fratello e angelo custode, mio padre – ha concluso lui – . Passo la metà delle mie giornate nel mio garage con le mie moto […] Ho tutto ciò di cui ho bisogno”.

