Torna a parlare uno storico ex insegnante del talent show ‘Amici’. Parliamo di Steve La Chance, il coreografo originario degli Stati Uniti d’America che per molti anni è stato professore di danza. Attualmente lui vive ancora nel nostro Paese, infatti è titolare di una scuola di ballo a Formello, ma sono ormai dieci anni che non fa più parte della trasmissione di Canale 5. Il silenzio è stato rotto da un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’ e le sue dichiarazioni non sono state positive.

La Chance ha infatti attaccato sia l’intero programma condotto da Maria De Filippi che la sua ex collega Alessandra Celentano. In particolare, non ha gradito le parole riservate dalla donna nei confronti della giuria composta da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, che aveva dichiarato che non avessero competenze per giudicare il ballo. Inoltre, la Celentano aveva criticato anche il coreografo Luciano Cannito, scatenando ancora più polemiche. (Continua dopo la foto)



















“Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle”, ha esordito Steve. Che ha proseguito: “Mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia creativo assistere a litigi che creino ansia in famiglia”. E poi è arrivata anche la stoccata nei confronti di ‘Amici’ nel complesso. (Continua dopo la foto)























“La maggior parte dei professionisti che conosco nel settore guarda Amici molto meno di prima. Amici non mi manca ed è cambiato tutto da quando ci lavoravo”, ha concluso l’ex professore della scuola. Chissà se la Celentano avrà voglia di rispondere a questi attacchi o se preferirà non commentare. Non sarebbe nemmeno da escludere un intervento della stessa De Filippi, visto che il coreografo ha contestato in generale il programma tv. (Continua dopo la foto)

Steve La Chance inizialmente ha lavorato in America con Bob Fosse e poi è giunto in Italia e a ‘Fantastico 6’ di Pippo Baudo si fece notare per la prima volta in televisione. Si annoverano anche sue esperienze in ‘Sandra e Raimondo Show’, ‘Festivalbar’, ‘I Telegatti’, ‘Fantastico 9’, ‘La sai l’ultima?’. Adesso insegna danza modern jazz ed è direttore artistico presso l”IDA Ballet Academy’ di Ravenna. Ha una figlia, di nome Giorgia, avuta dall’ex moglie Claudia Scimonelli.

“Oggi più che mai”. Fabrizio Frizzi, 2 anni dopo il dolore non si spegne: i suoi colleghi lo ricordano così