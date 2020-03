Antonio Zequila e Sossio Aruta, il gesto che non ti aspetti. È successo poco dopo la diretta del GF Vip

La violenta rissa tra Fernanda Lessa e Antonella Elia per un pacco di biscotti ha coinvolto tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, in particolare Antonio Zequila e Sossio Aruta. Er mutanda si è avvicinato all’ex cavaliere di Uomini e Donne intimandogli di parlare in italiano corretto e l’ex calciatore non ci ha visto più dalla rabbia: “Io parlo italiano, professore di sto ca**o, ma chi seiiii, chi seiiii, mi hai rotto il ca**o”.

La lite pazzesca è stata criticata anche da Alfonso Signorini, che nella puntata di ieri ha strigliato i concorrenti per i modi aggressivi utilizzati durante la lite. Tra Antonio e Sossio, si sa, c'è sempre stata una sana rivalità; i due concorrenti nelle ultime settimane hanno dato spettacolo sfidandosi in giochi molto divertenti, alternandosi il ruolo di leader scontro dopo scontro.



















Ma negli ultimi giorni, come detto, il gioco si è fatto un po' più pesante così toni e parole si sono inaspriti. Sia Antonio che Sossio si sono spinti oltre e alcune offese hanno provocato delle ferite che si sono riaperte durante la lite per i biscotti avvenuta tra la Elia e la Lessa. I due hanno litigato anche durante la puntata, ma oggi le cose sono cambiate.















Come è risaputo la notte porta consiglio e Antonio chiede un confronto al compagno di Ursula Bennardo, che accetta di buon grado di parlare con il coinquilino. "Io mi scuso per le parole che ho usato durante la lite, – ha detto – ha detto Zequila a Sossio – fino a prima abbiamo sempre scherzato, ma non volevo dirti 'Parla in italiano', volevo dire 'modera i termini', quindi mi scuso".









Sossio Aruta ascolta le parole di Antonio, che gli dona un disegno e una poesia, e porge le sue scuse al coinquilino. Poi si scusa a sua volta: “Anche io ho esagerato parlando di bullismo, – ha confessato l’ex cavaliere di UeD – ma la tua uscita è stata fuori luogo. Comunque sono contento che hai capito. Ti chiedo scusa e spero che vieni in finale con me!”. Alla fine i due inquilini si abbracciano sotterrando l’ascia di guerra.

