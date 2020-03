“Quando è morto…”. Antonella Elia lo racconta per la prima volta. Il ricordo al GF Vip è straziante

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni per Antonella Elia. Dopo aver chiesto scusa per il suo comportamento con Fernanda Lessa, la showgirl ha ricevuto una sorpresa molto emozionante, un messaggio di Paola, la seconda moglie del padre di Antonella.

Antonella, che durante il suo percorso all'interno del reality ha alternato alti e bassi, ha parlato per la prima volta della sua infanzia. "Non ho nessun ricordo di mia mamma, se n'è andata quando avevo un anno e mezzo. Paola, la donna che ha sposato mio papà, è arrivata quando avevo circa nove anni e per me è stata fantastico. Appena l'ho vista mi sono innamorata di lei. Finalmente avevo una mamma anche io. Mi abbracciava molto, mi sono sentita protetta, coccolata2, ha detto.



















La showgirl si è emozionata ascoltando Paola, che l'ha spronata a vivere queste ultime settimane nella casa del Grande Fratello Vip con grande forza. Antonella ha poi spiegato che Paola, dopo la morte della madre biologica quando aveva solo 6 anni, ha avuto un ruolo molto importante nella sua vita. Teresanna, nel pomeriggio, cerca in punta di piedi di affrontare l'argomento e Antonella è disposta a farlo. "Paola non la vedo da due anni, però prima di entrare l'ho sentita".















La showgirl racconta dello splendido rapporto che avevano lei e il padre, ma poi la voce s'interrompe e Antonella racconta un altro momento molto triste della sua vita: "Quando avevo 9 anni ho perso anche mio padre in un incidente in macchina e Paola era con lui. È stato tremendo". Teresanna rimane per un attimo senza parole e sente il dolore di quel racconto.









Antonella si apre in un sorriso quando parla dei suoi nonni e di come l’hanno aiutata nei momenti più difficile della sua vita. Una storia davvero triste questa appena raccontata da Antonella Elia e la sua forza è davvero ammirevole.

