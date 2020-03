La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano perde la sfida degli ascolti contro Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Complice l’approfondimento sul Coronavirus, dopo aver guadagnato la supremazia nel pomeriggio, il 24 marzo il programma Rai è ‘caduto’ grazie anche alla scelta di non mandare in onda il discorso del premier Giuseppe Conte, che invece ha fatto schizzare il programma condotto da Carmelita.

Nella prima parte, La Vita in Diretta ha totalizzato 3.177.000 spettatori con il 15.5% (2.491.000 – 14% nella presentazione), mentre Pomeriggio Cinque ha conquistato 15.9% con 3.007.000 spettatori nella prima parte, il 16.2% con 3.505.000 spettatori nella seconda e il 17.9% con 4.313.000 spettatori nella terza, di breve durata, grazie anche al collegamento con l’intervento di Conte. (Continua a leggere dopo la foto)





















Nella puntata del 24 marzo Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno dato spazio agli approfondimenti sull’emergenza coronavirus in Italia con servizi, interviste e collegamenti dai maggiori ospedali che stanno affrontando l’emergenza, ma c’è stato spazio anche agli ospiti che ogni pomeriggio intervengono dalle proprie case. Collegata via Skype con la Cuccarini, Enrica Bonaccorti ha raccontato della sua vita in quarantena ma l’occhio dei telespettatori è caduto su un particolare della casa che ha lasciato tutti di stucco. (Continua a leggere dopo la foto)























La conduttrice ha parlato della sua quarantena spiegando che sta vivendo questo momento in maniera molto serena perché ha una casa grande e la possibilità di prendere anche una boccata d’aria nel cortile del condominio. Mentre chiacchiera, anche Lorella Cuccarini si accorge che alle sue spalle c’è un albero di Natale con tanto di lici accese. Enrica Bonaccorti spiega di non averlo mai tolto. “L’ho lasciato lì oltre il periodo natalizio ed è rimasto lì, ci resterà fino a quando tutti torneremo felici. Le luci mi tengono compagnia ma sono anche per la speranza che tutto passi il prima possibile. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Lo toglierò quando tutti saremo felici, spero prima del prossimo Natale”, scherza la conduttrice durante la diretta con Lorella Cuccarini. “Enrica Bonaccorti che tiene l’albero di Natale tutto l’anno sono io! Mi sono sempre vergognato di dirlo!”, si legge su Twitter. “#LaVitaInDiretta Enrica Bonaccorti ha l’albero di Natale…ancora”, “Ma Enrica Bonaccorti con l’albero di Natale? Siamo a marzo”.

