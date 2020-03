GF Vip, Fernanda Lessa mostra i segni sul braccio dopo la lite con Antonella Elia

Nella puntata di stasera del ‘Grande Fratello Vip’ si parlerà sicuramente della furibonda lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Dopo l’acceso diverbio notturno, Fernanda ha deciso di far vedere agli altri coinquilini i segni lasciati sul braccio dall’altra concorrente. La modella originaria del Brasile ha detto rivolgendosi agli altri: “Domani saranno belli blu”. E Patrick ha successivamente confermato quanto affermato dalla donna: “Il segno ce l’ha”. Ed ora arriva una reazione.

A parlare sul social network Instagram è il marito della Lessa, Luca Zocchi, il quale ha chiesto che siano assunti provvedimenti molto severi nei confronti di Antonella. L’uomo ha chiesto senza troppi giri di parole l’espulsione dal reality show della donna. Il litigio è scaturito per alcuni biscotti, infatti secondo la Elia Fernana li aveva rubati senza chiederle il permesso. Questa tesi è stata confermata da Sossio Aruta, che ha riferito di aver visto direttamente la scena. (Continua dopo la foto)





















Fernanda ha affermato che i biscotti sono stati comprati con i soldi del gruppo e quindi poteva mangiarli anche lei. Ma a quel punto si è scatenata la lite. Tornando al coniuge della modella brasiliana, ha dichiarato: “Stasera puntata. Si rischia un po’, ma a logica delle cose non dovresti rischiare perché da regolamento Elia dovrebbe essere sbattuta fuori, se tutto non è truccato la Elia verrà sbattuta fuori quindi bene, finalmente! Che schifo ieri notte”. (Continua dopo la foto)







































Zocchi ha proseguito: “Fossi stato in te (riferito alla moglie n.d.r.) gli avrei tirato una testata credo, però sono fiero di te per come hai gestito la situazione. Sei stata più che brava, più che precisa. Non credevo che ti saresti trattenuta sinceramente. Sono fiera di te, amore mio”. Ma, come detto ad inizio articolo, questa decisione di Fernanda di mostrare i segni della lite potrebbe inoltre risultare decisiva. Indubbiamente saranno prese dei provvedimenti dal ‘GF Vip’. (Continua dopo la foto)

La Elia augura del male a Fernanda Vade retro satana! I lividi al braccio ci sono#gfvip4

#gfvip pic.twitter.com/QBLCWp7IMe — Alfio (@alfio_777) March 25, 2020

Alcuni utenti, soprattutto su Twitter, ci sono anche andati giù pesanti contro la Elia. Molti si sono schierati infatti dalla parte di Fernanda. C’è chi ha scritto: “La Elia augura del male a Fernanda. Vade retro Satana! I lividi al braccio ci sono”. Ed un’altra ha commentato: “Sceneggiata di Antonella Elia. Non è possibile che fuori stiamo in mezzo a tanti morti, noi reclusi in casa e la Elia fa questa vergogna. Bisogna cacciarla, ha di nuovo picchiato una donna”.

Barbara D’Urso, che gaffe: il dettaglio non sfugge. E partono i rimproveri