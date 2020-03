Mancano pochi giorni ormai alla fine di questo quarto Grande Fratello Vip ma a giudicare dalle ultime, in Casa il clima è sempre più teso. Infuocato. E sulla situazione è voluta intervenire anche Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta e mamma della piccola Bianca.

Tra le sue Storie di Instagram la ex dama di Uomini e Donne ha parlato dello scontro avvenuto tra Sossio e Antonio Zequila e ringraziato ed elogiato Andrea Denver e Paola Di Benedetto per quello che hanno detto e fatto stanotte. Ma ha anche parlato della lite furiosa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Questa notte le due inquiline, che non hanno mai avuto un buon rapporto durante il reality, hanno avuto uno scontro feroce per dei biscotti che Fernanda ha preso nell’armadio di Antonella. (Continua dopo la foto)





















Antonio Zequila le ha dovute separare spingendo via la Elia e Sossio ha condannato quel gesto, perché Antonio ha usato forze diverse verso Antonella e Fernanda nel tentativo di separarle. Da qui è nata la discussione tra Sossio e Antonio, che ha accusato l’ex calciatore di aver usato un linguaggio aggressivo nei suoi confronti. Quindi l’intervento di Ursula Bennardo sui social. (Continua dopo la foto)























“Le immagini parlano da sole”, ha esordito la ex dama nelle sue Storie. Parlando della lite tra Fernanda e Antonella, ha detto che la prima ha rubato negli armadi e che un’altra, forse Licia, ha istigato alla violenza e aizzato la lite con la voce. Su Antonella invece: “Penso si sia trattenuta e sia stata fin troppo educata, non so io o chiunque cosa avremmo fatto al suo posto”. Quindi il discorso si è spostato su Sossio e Zequila, “Due uomini che litigano perché uno pensa sempre di essere il migliore e quindi che abbia il diritto di offendere”. (Continua dopo le foto)



















Per Ursula Sossio ha fatto bene a far capire ad Antonio che ci sono dei limiti da non superare, “O forse pensava che Sossio avrebbe subito sempre le sue offese? Ma suvvia Antonio, ti lasciava fare solo per farti divertire visto che sicuramente ha capito che vivi così e così sei felice, sminuendo gli altri. Stop, ora andrai a giocare altrove”. Quindi ha difeso il compagno: “Sarà anche privo di formalità ma è una persona buona e sincera al contrario di alcuni, pochi per fortuna, concorrenti che sono cattivi e falsi. Così come chi da casa li rappresenta. Povera gente”. Alla fine dello sfogo, la promessa ai fan: “Quando finirà il GF Vip vi farò leggere dove arriva la schifezza interiore umana”.

