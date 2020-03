La diretta Instagram di ‘Detto Fatto’ ha riscosso un grandissimo successo ed ha davvero riscaldato gli animi dei fan. Tutto merito soprattutto di Jonathan Kashanian, che è riuscito a rivelare una clamorosa notizia su Bianca Guaccero. L’uomo ha infatti iniziato a leggere alcuni commenti di apprezzamento da parte di un calciatore originario della Francia, che si è complimentato con la conduttrice televisiva. Ed ha voluto sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio anni e cosa fa nella vita.

Kashanian ha quindi risposto a tutte le domande ed una volta terminata la diretta social gli utenti si sono letteralmente scatenati e c’è chi ha parlato di un vero e proprio flirt in corso. Ma a quanto pare questa news è tutt’altro che vera. Mentre Jonathan e Bianca erano intenti ad intrattenere gli ammiratori del programma, l’atleta ex Milan Adil Rami ha iniziato a fare molti apprezzamenti nei confronti della presentatrice e lo stilista ha quindi approfittato della situazione. (Continua dopo la foto)





















Jonathan ha infatti cominciato a raccomandare a Bianca il suo caro amico e la donna è indubbiamente rimasta colpita e contenta del fatto che avesse ricevuto dei complimenti. Ma per lei si è trattato della prima volta che ha ‘conosciuto’ Rami, visto che in precedenza non aveva mai avuto modo di conoscerlo. Non c’è quindi stata alcuna frequentazione e quindi nemmeno un flirt o addirittura qualcosa in più. Infatti, poi il collega di avventure della Guaccero ha fatto una precisazione. (Continua dopo la foto)







































“Ma non è vero che hanno avuto un flirt! Li ho solo presentati”, ha dichiarato Jonathan Kashanian. Che non si aspettava quindi tutto questo caos improvviso legato semplicemente ad una battuta. Ricordiamo comunque che Rami gioca nella nazionale francese ed è stato anche legato sentimentalmente a Pamela Anderson, la famosa attrice di ‘Baywatch’. E poi Bianca è comunque scoppiata anche a piangere per un’altra motivazione. Vediamo quale. (Continua dopo la foto)

Era infatti rimasta particolarmente colpita dalla scomparsa di Lucia Bosè, l’attrice mamma di Miguel, morta ieri ad 89 anni: “Mi dispiace un sacco. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Lei è stata una madre per me, una vera forza della natura. Mi mancherà molto…Con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”. A proposito della sua trasmissione innovativa su Instagram, l’appuntamento è fissato anche domani, mercoledì 25 marzo, dalle ore 14 alle 15.30.

