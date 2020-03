Numerosi vip sono costretti ad affrontare diversi problemi legati all’emergenza coronavirus. Melissa Satta ha ad esempio annunciato di essere bloccata in Turchia a causa del marito Boateng: “Lui ha fatto il test per il Covid-19 dopo che è trapelata la notizia dell’allenatore del Galatasaray. Siamo in attesa dei risultati. Sulla faccenda qui se n’è parlato davvero poco, forse è stata sottovalutata. Si pensava che il problema fosse italiano invece è arrivato ovunque, pure qui”.

Poco fa vi abbiamo anche raccontato del probabile contagio dell'attivista svedese Greta Thunberg, che ha affermato su Instagram: "Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, come mio padre, che ha viaggiato con me a Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo i brividi, mal di gola e tosse. In Svezia non puoi fare il test per il Covid-19, ma è probabile che lo abbia avuto". Invece è di qualche ora fa una notizia non positiva riguardante Alex Belli e Delia Duran.





















I due ex concorrenti di 'Temptation Island Vip' sono a Cuba da circa un mese per effettuare alcuni servizi fotografici e non sono più potuti rientrare in Italia, insieme ai loro collaboratori. Per Alex e Delia è praticamente impossibile recarsi in Lombardia, più precisamente a Milano, e come annunciato dall'attore a 'Pomeriggio 5' l'ultima decisione assunta dal presidente cubano Miguel Diaz-Canel crea in lui ancora più timori, visto che i costi per rientrare sono esorbitanti.







































In collegamento con la sua compagna, Alex ha detto a Barbara D'Urso: "Siamo qui da più di un mese. Il governo cubano ha deciso di far ripartire tutti i turisti entro il prossimo weekend, ma ci sono pochi voli e sono molto costosi. Qui non hanno capito che un tale ammasso di persone è pericoloso per la diffusione del coronavirus". Quindi, al momento regna ancora molta incertezza. Dovranno attendere i prossimi giorni per capire se potranno lasciare l'isola al più presto.

Nel recente passato i due partner avevano parlato della possibilità di avere un bimbo: “Sì, è il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori. Conviviamo da tempo e stiamo bene. Il matrimonio non è tra le nostre priorità, anche se alle Seychelles è stato come vivere una di luna di miele in anticipo”.

