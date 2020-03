GF Vip, la telefonata arriva nella casa. Silenzio, poi le lacrime. Quel gesto ha emozionato tutti

Momenti di grande emozione al Grande Fratello Vip. Come ogni giorno Alfonso Signorini si collega con la casa per il consueto aggiornamento riguardo l’emergenza del virus Covid-19 che sta colpendo il nostro paese.

Sullo schermo del salotto appare un video messaggio del conduttore che spiega ai ragazzi la situazione: "Ciao ragazzi eccomi qui con voi, purtroppo questi giorni sono molto difficili per tutti e i dati ne sono la conferma, però da ieri sera ci siamo aggrappati ad una piccola grande speranza, sono due giorni consecutivi che il numero dei contagiati aumenta in modo meno marcato, secondo gli esperti bisognerà aspettare qualche giorno ma è la prima volta che vediamo i numeri calati". La voce del conduttore si fa sempre più pacata e nel silenzio della casa, Alfonso spiega che i dati sui contagi iniziano, seppur con tutte le cautele del caso, a diminuire.





















"Il numero inizia a decrescere proprio come in Cina – racconta il conduttore ai vip che ascoltano in religioso silenzio i suoi aggiornamenti – e voglio farvi sapere che in questi giorni gli italiani stanno dimostrando di avere un cuore grandissimo, c'è ci fa la sua parte come alcune aziende che hanno iniziato a produrre solo maschere e camici, c'è chi fa la sua porta con una donazione come quelle che hanno permesso di organizzare un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano, c'è chi garantisce la nostra sicurezza facendo rispettare quello che è stato decretato dal nostro governo, ossia le forze dell'ordine e poi c'è chi sta lavorando per prendersi cura dei malati, parlo di medici e infermieri, che mai come oggi sono i nostri eroi".























Nella Casa i concorrenti rimangono in silenzio commossi mentre Alfonso, provando ad incoraggiarli, dice "Gli italiani stanno dimostrando una grossa gratitudine e si è dimostrata benissimo nelle parole di una bambina di Viterbo, Noemi, che ha scritto una lettera alla centrale operativa della polizia, la sua registrazione è stata trasmessa ovunque perché rispecchia il nostro modo di dire grazie a tutti quegli italiani che non possono rimanere a casa al sicuro e si stanno occupando di tutti noi, va a loro la nostra gratitudine e anche la vostra; mi sento di dire oggi più che mai che tutti insieme ce la faremo, ciao ragazzi a domani".

















Prima di chiudere il collegamento Alfonso Signorini manda in onda l’audio della telefonata della bambina alla centrale operativa dei carabinieri di Viterbo e per i concorrenti l’emozione è così forte che alcuni, come Sossio Aruta, Aristide Malnati, Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa, non riescono a trattenere le lacrime. La notizia della lettera scritta dalla piccola Noemi è stata dal Messaggero Viterbo e in pochissime ore ha fatto il giro del web e dei telegiornali. (qui il video della telefonata al GF Vip).

