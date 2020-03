“Ho preso la mia strada”. Paolo Bonolis pronto a lasciare Mediaset: quello ‘sgarbo’ non gli è andato proprio giù

Non ha gradito la decisione di Mediaset di sospendere le puntate inedite di Avanti un altro e di mandare in onda le repliche di questa ultima edizione. Così Paolo Bonolis è pronto a prendere una decisione che fino a poche settimane fa sembrava impossibile.

In diretta con i propri follower, Paolo Bonolis ha affermato: «Non so perché l'azienda ha preso determinate decisioni, non me l'ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Le repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin sono quelle dell'ultima edizione, quindi credo che alla fine della fiera sia una questione economica. L'altra cosa che non ho capito è stato mandare Ciao Darwin in onda contemporaneamente a 'Il meglio di Viva RaiPlay': sono entrambi fenomeni di divertimento e di alleggerimento della tensione, che potevano mandare in giorni diversi in modo da non costringere il pubblico a scegliere, però che ce devo fà?».





















La rivelazione-bomba, però, arriva dopo, quando Paolo Bonolis parla della trasmissione Il senso della vita. «Non credo tornerà, a meno che non lasci Mediaset per tornare in Rai. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada» – ha spiegato il conduttore televisivo – «Io, tutto sommato, mi diverto anche molto nella leggerezza non ipocrita e quasi fanciullesce, di Ciao Darwin e Avanti un altro. Io e Luca Laurenti ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro».























Scelta che non andava giù neppure a Lucio Presta, il suo agente. Dice Bonolis: «Il perché lo abbiano fatto non l' ho capito, non me l' ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico».

















Nei giorni scorsi avevano fatto parlare le dichiarazioni di Luca Laurenti su Paolo Bonolis, verso il quale il ‘maestro’ nutre una profonda gratitudine. Il maestro di musica parlando del loro rapporto in occasione di una lunga interviste rilasciata a Vanity Fair ha dichiarato: Io ho sposato Paolo Bonolis a livello umoristico: ridiamo delle stesse cose. Per il resto siamo diversi!.

