“Perché è finita…”. UeD, Barbara De Santi vuota il sacco e svela la grande ‘svolta’

Sono trascorsi una decina di giorni da quando Uomini e Donne non è più nella programmazione Mediaset. IL programma condotto da Maria De Filippi è uno di quei format che la rete ha deciso di mettere in pausa per prediligere quelli d’informazione sull’emergenza coronavirus in Italia. La sospensione della messa in onda del dating show è stata fatta Maria De Filippi per solidarietà nei confronti del collega Paolo Bonolis, che ha protestato sui social per lo stop deciso da Mediaset sulle nuove puntate di “Avanti un altro”.

Nonostante lo stop, il mondo che gira intorno al Trono Over (che negli ultimi anni ha registrato ascolti molto importanti) è sempre vivo e grazie a un’intervista rilasciata da Barbara De Santi al magazine ufficiale di Uomini e Donne i fan della trasmissione hanno scoperto qualche retroscena sulla dama e il suo ex cavaliere Michele. La conoscenza tra i due, dopo un inizio scoppiettante, è infatti finita e proprio dalle pagine del magazine la dama ha spiegato i motivi dell’addio. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Ho letto l’intervista che gli avete fatto: – ha raccontato – lui su di me ha speso davvero parole bellissime. Io non posso davvero dire nulla di brutto su di lui, anzi, perché Michele è un uomo bello, un grande imprenditore, una persona elegante ed educata, ma non è la persona che fa per me probabilmente a causa della sua estrema timidezza”. “Io sono molto attratta da uomini che mi tengono in pugno, che ne sanno più di me, che mi guidano. Purtroppo dopo quattro uscite non era scattata in me l’attrazione”, ha detto ancora la dama, che ultimamente ha scritto il suo primo libro autobiografico: “Fare l’amore come una escort”. (Continua a leggere dopo la foto)























“I primi capitoli del libro avevo iniziato a scriverli anni fa, parlando degli uomini che frequentavo. – ha spiegato Barbara De Santi – Poi qualche mese fa sono entrata in contatto con alcune donne che si definiscono “escort” che finalmente mi hanno fatto capire perché io perda uomini per strada. Cosi è nato il libro, soprattutto il titolo del libro che ovviamente è una provocazione. Fondamentalmente nel libro parlo della mia vita attraverso racconti che riguardano uomini e donne che ho conosciuto. Sono andata a toccare anche argomenti molto intimi del mio percorso, parlo della mia famiglia, delle amicizie che ho perso e cosi via”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Dopo l’addio a Michele, la dama ha iniziato a frequentare Rosario: ”Si, lo sto frequentando da poco. Ci siamo subito piaciuti, perché siamo entrambi ironici e aperti. Io che sono sempre stata restia, con lui mi sono lasciata andare a baci e abbracci. Cosa che non è da me e che dai tempi di Roberto Acurzio non succedeva. Nonostante non possiamo vederci, – ha spiegato la dama parlando delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus – già stiamo progettando tante cose: un futuro weekend a Formentera, un weekend in Liguria, insomma nei luoghi che lui frequenta per lavoro”.

