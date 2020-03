È successo ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip. Protagonista della curiosa vicenda è Licia Nunez, suo malgrado. La bella showgirl è stata protagonista di un simpatico siparietto involontario con la regia del Grande Fratello Vip. In pratica la regia ha richiamato la fidanzata di Barbara Eboli per farle notare di non star indossando il microfono. Peccato però che la popolare inquilina della casa più spiata dagli italiani lo indossasse. Motivo per cui quest’ultima gliel’ha fatto notare, lamentandosi di essere stata rimproverata senza giustificazione alcuna: “Big sister io ti amo, e questo tu lo sai, ma il microfono è qui…Mi hai caz*iata ingiustamente…Sono stata caz*iata senza alcuna giustificazione…”.

E la regia del GF Vip non ha potuto far altro che chiedere scusa alla concorrente, ammettendo di aver preso un abbaglio. Episodio questo che ovviamente ha fatto ridere di gusto i numerosi telespettatori che hanno seguito il tutto in diretta sul canale Mediaset Extra. In queste ultime settimane Patrick Pugliese e Licia Nunez al GF Vip hanno legato tantissimo. Difatti i due concorrenti del Grande Fratello Vip passano ore e ore ogni giorno a parlare del più e del meno.





















Un legame questo che è piaciuto tantissimo anche ai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, i quali, sui social, non hanno fatto mistero di sperare possano mantenere i rapporti anche una volta finita questa bellissima esperienza. Ma non è finita qua perchè ieri sera Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip ha anche colto la palla al balzo per far sapere alla sua compagna di viaggio di ammirare molto il suo modo di fare, arrivando addirittura a paragonarla alla sua compagna.























"Sei una bellissima persona…Praticamente sei uguale alla mia fidanzata…Licia sei proprio identica a lei in tante cose…". E quest'ultima, che ieri è tornata ad attaccare Antonella Elia, non ha potuto far altro che abbracciarlo teneramente, facendogli sapere che la stima è assolutamente reciproca. La fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, si è molto arrabbiata in queste ultime ore.



















Un hater, su twitter, ha scritto diversi post davvero di cattivo gusto contro la sua Licia Nunez. Per tale ragione Barbara Eboli è sbottata scrivendo un post di fuoco: “Io dico solo che la gente mi fa una gran pena…Ma non importa comunque…Non ci faremo abbattere…Salviamo Licia a dispetto di tutto questo…”.

