Sossio Aruta è il primo e al momento unico finalista del Grande Fratello Vip. La ‘proclamazione’ è avvenuta nel corso della scorsa diretta del reality e poche ore fa i concorrenti hanno saputo la data ufficiale della finale. Per via dell’emergenza coronavirus, il programma di Canale 5, uno dei pochi di intrattenimento che non sono stati sospesi, non arriverà alla fine di aprile come previsto.

La finale, ora è ufficiale, è in programma il prossimo 8 aprile e gli inquolini, che già sapevano che avrebbero lasciato prima la Casa, sono stati chiamati in confessionale a gruppi e hanno così scoperto che il gioco terminerà fra due settimane. Molti erano proiettati sul primo aprile e infatti già nei giorni scorsi qualcuno parlava di semifinale in programma mercoledì, quando invece andrà in onda la terzultima puntata. (Continua dopo la foto)





















Da vincitore o no, l’8 aprile Sossio Aruta tornerà dalla sua Ursula Bennardo, la compagna che pochi mesi fa l’ha reso ancora papà della piccola Bianca. La ex dama di UeD non nasconde che Sossio le manca da morire e nelle ultime ore, attraverso una dedica molto romantica, ha fatto emozionare i loro tantissimi fan pubblicando nelle Storie di Instagram un selfie insieme all’ex calciatore con in sottofondo la canzone di Ed Sheeran intitolata ‘Perfect’. (Continua dopo la foto)























“Questa canzone che mi cantavi mi rimbomba nella testa…”, ha scritto. Insomma, questo brano pare essere davvero essere molto speciale per Ursula e Sossio. E infatti poco dopo, sempre tra le Storie, la Bennardo ha condiviso ancora quel selfie e rivelato nella didascalia: “E siamo diventati noi…”. Siamo certi che i fan della coppia nata al trono over si siano sciolti di fronte a tanto romanticismo. (Continua dopo le foto)



















Ultimamente Ursula Bennardo, che continua a dedicare i suoi post a Sossio, aveva scritto una lunga lettera al compagno pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù. Nel messaggio l’ex dama del Trono Over ha scritto di essere davvero stressata in questo periodo perché senza di lui è molto difficile stare dietro a tutto e a tutti, soprattutto alla piccola Bianca. La piccola tra l’altro non è stata bene e lei ha avuto molta paura.

“Tradimento…”. GF Vip: l’accusa di Antonella Elia al suo ‘amichetto’ Sossio Aruta. Cosa è successo