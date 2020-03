Anche nell’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Fiippi andata in onda Loredana Bertè, una dei giurati, non era presente in studio. “Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella ‘zona blindata’ e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici – aveva spiegato su Instagram la scorsa settimana – Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!! Speriamo a prestissimo… vi guarderò da casa”.

E se venerdì scorso la Bertè era stata sostituita da Christian De Sica, il 20 marzo al suo posto è arrivata Alessia Marcuzzi nel ruolo di terzo componente della giuria esterna. La conduttrice è entrata insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada e spiegato che era la prima volta che usciva di casa per via dell’emergenza coronavirus. (Continua dopo la foto)





















“Il primo giorno che esco di casa dopo molti giorni, per il caso di contagio a Le Iene – ha spiegato Alessia Marcuzzi -Tutto è molto strano, voi siete le prime persone che vedo. Mi fa molto strano non potervi abbracciare e baciare”. “Io ho pensato una cosa – ha aggiunto – che la musica è l’unica cosa che in questo momento ci permette di toccarci il cuore senza doverci toccare fisicamente, perché la musica arriva ovunque. Quindi quello che voi state facendo… State mandando un messaggio pazzesco”. (Continua dopo la foto)























Un pensiero affettuoso anche per Maria De Filippi: “Grazie anche a te Maria. Stiamo andando in onda lo stesso in un momento così difficile, ma la musica davvero è l’unica cosa che ci permette di abbracciarci virtualmente così”. Poco dopo la diretta, Alessia Marcuzzi si è collegata su Instagram e rivelato tra le Storie i dettagli dell’outfit sfoggiato ad Amici. Ha fatto tutto da sola, anche per quanto riguarda trucco e parrucco. (Continua dopo foto e post)



















Ha tenuto i capelli con morbide onde e per il viso ha optato per un trucco leggero con focus sulle labbra con rossetto nude. Il look era total black, con una jumpsuit e sotto un top a fascia ancora nero. A illuminare l’outfit oltre ai maxi orecchini dorati a goccia, le scarpe, ovvero un bellissimo paio di sandali infradito e incrociati, in oro e con punta quadrata. Nel dettaglio si tratta di un modello firmato Bottega Veneta. Il prezzo? Non proprio alla portata di tutte: 650 euro.

