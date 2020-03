“Mai vista così Maria De Filippi”. Anche Carlo Conti è rimasto di stucco di fronte a ‘quella’ scena

La sfuriata di Maria De Filippi durante l’ultima conduzione della puntata di Amici ha sollevato molte polemiche. È intervenuto persino il conduttore di Rai1, Carlo Conti, nel corso di un’intervista a Chi, su una diretta Instagram del magazine. Ancora una volta al centro del mirino si trova Valentin. Il ballerino ha sollevato non poche tensioni sia tra i compagni che nei confronti dei professori. La squalifica era inevitabile, posto che il ballerino è riuscito a fare perdere la pazienza persino a Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto notare più volte quanto il comportamento di Valentin non fosse rispettoso nei confronti di nessuno.

A favore della collega e amica, è intervenuto persino Carlo Conti. Il conduttore Rai ha ammesso: “Sicuramente il clima senza pubblico ha influito”. Effettivamente la reazione di Maria De Filippi ha lasciato tutti senza parole. Fa pensare molto il fatto che, persino amici della conduttrice, siano rimasti stupiti. Carlo Conti è tra questi: “Stavo guardando, stavo, come si dice in Toscana, spippolando, sarebbe cambiare canale da una all’altra parte. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo….evidentemente era anche il clima: cioè quel silenzio nello studio, nessuno, eccetera. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci dl programma normale con il pubblico…forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso”. (Continua a leggere dopo la foto).





















Tutti ricorderanno l’amicizia e la stima professionale tra i due conduttori. Infatti abbiamo visto Carlo Conti affiancato da una luminosissima Maria De Filippi proprio sul palco del Festival di Sanremo nel 2017. Nonostante l’evento importante, Maria ha mantenuto la calma, dimostrandosi calma e disinvolta. Durante la puntata di Amici, invece, nella conduttrice è accaduto qualcosa di inspiegabile, che Conti attribuisce in parte alla delicatezza del periodo storico che sta vivendo anche il mondo dello spettacolo e della televisione. Il conduttore, infatti, non tarda a rammentarlo. (Continua a leggere dopo le foto e il post).







































“Io non l’ho mai vista così, noi abbiamo fatto un Festival per il quale la ringrazierò per sempre perché si è fidata di me. Questa per me è stata la cosa più importante, portare un colosso del genere al mio fianco, una donna così importante in un Festival e sentire dire ‘Vai, mi fido, dimmi cosa dobbiamo fare’, per me è stata una grandissima responsabilità ma anche un’iniezione di fiducia che ci ha portato a fare un bel Festival”. Il ballerino è riuscito a fare saltare in aria il precario equilibrio che vede in studio l’assenza del pubblico. Maria De Filippi, come tutti, risente di una situazione molto delicata ed evidentemente le mancanze di rispetto e gli atteggiamenti irriverenti non vengono in alcun modo tollerati, adesso più di prima. (Continua a leggere dopo le foto).

Ma Valentin non è stato il solo a fare saltare gli equilibri. Si sa che Maria De Filippi abbia avuto da ridire anche nei confronti della maestra Alessandra Celentano, che come sempre non le manda a dire. Ma le parole più celebri usate dalla conduttrice sono state sicuramente quelle rivolte a Valentin: “Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori. Tu non sei rispettoso nei confronti dei tuoi professori. Parlo di Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”. La pazienza è la virtù dei forti, ma a volte viene messa a dura prova anche in loro.

Wanda Nara le ‘esce’ e fa sognare ancora una volta. Il vestito è aperto, lo sguardo è ‘ampio’