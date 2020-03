GF Vip, nuova bufera su Antonella Elia. È successo di notte e c’è chi chiede addirittura chiede l’espulsione

Niente da fare, non c’è emergenza, crisi o periodo che renda Antonella Elia un po’ meno acida del normale. L’ultimo episodio vede come protagonisti Andrea Denver e Sossio Aruta. La scorsa notte, i due, volevano fare un bello scherzo agli altri concorrenti del GF Vip. Tuttavia Patrick Pugliese li ha subito stoppati, asserendo che le regole non permettono di fare burle dopo un determinato orario. Successivamente ha anche fatto presente ai tre inquilini della casa più spiata dagli italiani che Licia Nunez e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip soffrirebbero di tachicardia.

È per questo che potrebbe essere un problema svegliarli di soprassalto per l'ennesimo scherzo. Ma Antonella Elia non l'ha affatto presa bene. E una volta messa a letto si è sfogata duramente con Sossio Aruta e Paola Di Benedetto, cogliendo l'occasione di criticare duramente Paolo Ciavarro e Licia Nunez del GF Vip: "No ma questi due sono patetici…Questa cosa della tachicardia…Ma dai…Adesso sono così deboli?". Parole che l'hanno però fatta finire nuovamente nella bufera.





















Tantissimi sono stati sui social a puntare il dito contro quest'ultima per non aver mostrato la minima empatia per i due suoi compagni d'avventura. Successivamente Antonella Elia, parlando sempre con Paola e Sossio, ha anche rivelato di voler presto fare un brutto scherzo alla sua rivale di sempre nella casa del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa: "Io vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza sul suo letto…".







































Così Sossio le ha consigliato però di aspettare ancora qualche giorno. Ma Antonella Elia, ferma sulle sue posizioni, ha prontamente ribattuto: "Ok, ma non facciamolo prima della diretta di Mercoledì perchè poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte…Per carità…Se dobbiamo farlo facciamolo domani…".



Aruta ha poi fatto presente a Antonella Elia, che ha ammesso di aver fatto molte figuracce in passato, di aver fatto un patto con Antonio Zequila del GF Vip: “Ho fatto un patto con lui per non fare scherzi notturni…Non si possono più fare…” Ma Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha quindi contestato apertamente questo patto, lanciando una frecciata nemmeno troppo velata nei confronti dell’attore partenopeo: “Tu hai fatto dei patti con lui? Ma chi è Antonio? Ma chi cavolo è lui? Vabbè lasciamo perdere…Niente più scherzi la notte…”. Ma sarà finita qui?

