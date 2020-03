“Ma per favore!”. Giulia De Lellis, attacco senza precedenti: l’influencer demolita

Dopo l’addio a Andrea Iannone è Giulia De Lellis continua a mantenere un rapporto con i suoi fan. Nelle ore scorse è scoppiata una polemica sul suo libro. A lanciare il sasso Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, ha lanciato all’influencer del momento.

“Ciao Manu – questa la domanda che gli hanno fatto su Instagram –, sei tanto simpatico… Hai mai pensato di scrivere un libro? Un bacio”. “Non ci ho mai pensato, sinceramente – queste le sue parole –! Ma se una che non sa manco coniugare un congiuntivo ha fatto record di vendite penso che possa farlo chiunque un libro”. Manuel non ha fatto nomi ma il riferimento non poteva che essere chiaramente a Giulia De Lellis, visto che il suo libro è stato un successone in termini di vendite. Apriti cielo. Continua dopo la foto





















Giulia al momento non ha risposto ma a quanto pare hanno pensato a farlo i suoi fan che staranno riempendo senz’altro Manuel di insulti, visto che un’ora fa è intervenuto sull’argomento tra le sue storie Instagram. “Comunque – queste le sue parole – volevo precisare: non ce l’ho assolutamente con nessuno. Ho soltanto espresso un mio pensiero a una domanda che mi hanno fatto, sempre con educazione perché non ho dato titoli e non ho usato maleducazione”. Continua dopo la foto























E ancora: “Pensa – ha poi aggiunto, non sappiamo se in riferimento a Giulia o ad altri – che potrei svelare verità molto peggiori che non faccio! A me dei gossip non me ne f…a niente! Peace and love!”. Attendiamo la risposta della De Lellis a questo punto, anche se abbiamo come l’impressione che non arriverà mai. Non che a Manuel – lo sappiamo bene – interessi”. Continua dopo la foto





















Intanto, la storia con Andrea Iannone è ufficialmente finita. Di recente è stato il pilota a sbottonarsi sull’argomento attraverso i social, dove pare abbia rilasciato dichiarazioni esaustive. “Non sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare”. Un anno difficile e a prova di nervi quello che Iannone sta continuando a vivere. Lo ammette sui social, davanti a un seguito di fan che non smette di dimostrare profonda apprensione nei riguardi del campione: “Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice. In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi“, dichiara Iannone. Sembra che Andrea abbia voluto voltare pagina, nonostante sia ancora alle prese con un metabolismo dei sentimenti nei riguardi di Giulia.

