“Parlo io”. Amici 19, Valentin interviene dopo l’eliminazione e attacca a testa bassa

Scoppia il caso di Amici, dopo l’abbandono del talent show da parte di Valentin Alexandru Dumitru. La sua eliminazione ha fatto molto discutere, in un tempo che vede il programma di Maria De Filippi al centro del mirino delle polemiche. Non sono tempi facili per nessuno e anche il programma risente di fortissime tensioni. Litigi e chiarimenti fanno da cornice al palcoscenico del programma privo di pubblico. Nello specifico, a sollevare ulteriori polemiche è ancora una volta il ballerino, che si è sempre dimostrato restio a seguire i consigli dei docenti, soprattutto di Alessandra Celentano.

Una carrellata di video non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Valentin è stato ripreso mentre si rivolgeva con toni poco gradevoli nei confronti di Javier Rojas. Valentin ha tuonato "Meglio essere me stesso che finti perfetti". È stata questa la risposta del ballerino, quando Maria De Filippi ha fatto notare che non sempre il ballerino riesce a porsi in modo educato. Valentin ha pensato che in ballo fosse stata messa Francesca Tocca, quando invece Maria faceva riferimento agli atteggiamenti nei riguardi di Natalia Titova. Dapprima il silenzio e nessuna risposta, poi è venuto fuori il 'peggio'.





















"Meglio essere me stesso con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti". La dichiarazione del ballerino rompe il silenzio, ma fa molto pensare. Di certo non sarà la scuola di Amici a segnare il percorso formativo del ballerino. Sulle sorti della sua carriera non si sa nulla e il futuro del ballerino, al momento, è stato segnato dalle polemiche scatenate nel corso del programma. Maria De Filippi ha fatto notare quel che è sempre stato sotto gli occhi di tutti: un ballerino che ha sempre messo il becco su tutto, screditando spesso l'operato e le iniziative dei suoi docenti.







































Basti pensare quando, durante le prove in sala, è stato lo stesso Valentin a dire: "Le telecamere devono seguire noi, non dobbiamo noi seguire le telecamere", parlando con la Titova. Il video è stato diffuso e pubblicato da Dagospia. Valentin non è mai stato d'accordo sul modo di impostare le coreografie. Lezioni di poca umiltà costanti, confermate dal fatto che Valentin, in più occasioni, ha chiesto espressamente di modificare alcuni momenti dell'esibizione: "Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa ca…re". Gli atteggiamenti di Valentin sono stati irriverenti e hanno spinto persino la conduttrice a prendere posizioni nette nei sui riguardi.

Valentin è passato persino dalla sala di Francesca Tocca, dove anche qui ha dato prova di arroganza. Valentin ha detto: “Con tutte le professioniste quando non va qualcosa parliamo tranquillamente, tu hai sempre questa faccia non capisco perché”. Tocca, con professionalità, ha provato a non seguire le provocazioni dell’allievo, ma Valentin ha continuato a rincarare la dose: “Se sei così brava trovati due passi, che non ti sai trovare due passi. Non è musicale. Trovati due passi belli e li facciamo, se sei capace. Sei capace o no? Sono i passi che hanno messo loro, non tu. Perché tu non sei capace neanche di trovare due passi”. Per un ballerino alle prime armi, non si può certamente dire sia il modo migliori di porsi verso altri professionisti.

