“È finita”. Uomini e Donne, la voce sull’ex tronista Angela Nasti corre veloce: l’indizio arriva dalla sua pagina social

Una notizia inaspettata che corre sui social. Angela Nasti e Kevin Bettolini si sarebbero detto addio. L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore sembrano infatti aver imboccato strade diverse. Ad insinuare il dubbio è un clamoroso indizio social. Ecco di che cosa parliamo e, soprattutto, a chi facciamo riferimento.

Sembrerebbe che Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, sia ritornata single. Ebbene si. Stando ad un indizio social, sembrerebbe che la storia d’amore tra la giovane napoletana e Kevin Bonifazi sia giunta al termine. Fino a qualche giorno fa, come raccontavamo poco fa, sembrava che tutto andasse a gonfie vele. In diverse IG Stories, l’influencer era apparsa in compagnia del calciatore mentre, a causa della quarantena, erano presso la sua abitazione. Continua dopo la foto





















Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato. Anche perché, stando a quanto afferma anche il blog Isa e Chia, sembrerebbe che i due non si seguano più sui social. E che, addirittura, si siano bloccati. Insomma, se l’indizio si confermasse essere reale, è una notizia davvero incredibile. Anche perché, fino a poco tempo fa, i due erano felicemente insieme ed innamorati. Continua dopo la foto























Appena terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Angela Nasti è stata la protagonista di una vera e propria polemica. Come dicevamo precedentemente, la frequentazione con Alessio Campoli, uno dei suoi corteggiatori e scelta, è durata davvero pochissimo. E subito dopo averla chiusa definitivamente, l’influencer è stata vista in compagnia di Kevin Bonifazi. Continua dopo la foto



















È proprio per questo motivo che numerose sono state le persone che hanno creduto che, al dating show, la napoletana avesse mentito in cambio della visibilità. Angela Nasti è una modella, sorella di Chiara Nasti, fashion blogger famosissima e idolo delle teenager. Classe 1999, più piccola di un anno della più nota sorella, Angela si sta affermando tra le influencers italiane, conquistando giorno dopo giorno un seguito sempre maggiore sui social network.

