“Che pa***!”. GF Vip, Antonella Elia esplode, nella lite entrano tutti ma le parole più dure sono per lui

Ormai per gli inquilini della casa più spiata d’Italia l’esperienza si sta concludendo e sicuramente il nome di Antonella Elia sarà memorabile. Sempre in prima linea con un carattere che non concede troppe interpretazioni, Antonella Elia ha sempre espresso le sue opinioni, senza badare troppo alla presenza di telecamere e microfoni. Questa spontaneità ha fatto spesso discutere, ma non si può dire che la Elia sia stata mai un libro indecifrabile. I litigi con Valeria Marini, o ancora con Fernanda Lessa, hanno sicuramente intrattenuto il pubblico e sollevato non poche polemiche.

La genuinità di Antonella Elia non si arresta. Nelle ultime ore è stata nuovamente la protagonista indiscussa di un ennesimo litigio avvenuto in casa. Sin da L'Isola dei Famosi o la Repubblica delle Donne, la giovane opinionista di Piero Chiambretti non si è mai tirata indietro, rischiando di sfiorare più volte l'eliminazione. Ma evidentemente al pubblico piace proprio questo. Anche il Grande Fratello Vip si è rivelato il palcoscenico ideale per fare emergere, ancora una volta, il caratterino speziato dell'opinionista di Chiambretti. E nelle ultime ore, ne ha combinata un'altra delle sue.





















Comodamente seduta in poltrona e in compagnia di Paola Di Benedetto, Andrea Denver e Sara Soldati, Antonella Elia ha trovato subito un altro bersaglio da colpire e affondare. Si può dire che l'inquilino in questione si presta bene all'impresa. Infatti si parla, ancora una volta, di Antonio Zequila. Le argomentazioni erano incentrate sul cinema e sulla cultura. Tutto ha avuto inizio da un semplice confronto tra amici, quando Antonio ha pensato di domandare alla Elia il nome dell'attrice che interpretava il ruolo di Dorothy in un film. Elia non ricordava quel nome e il suggerimento non tarda ad arrivare.







































Antonella Elia è solita uscire con le proprie capacità da ogni situazione, persino la più banale. E non perde tempo per scagliarsi contro l'attore salernitano: "Dai, che p**e questa cultura forzata che vuoi far credere di avere, Antonio. Anche gli altri le sanno certe cose". Un momento di silenzio è sceso tra i partecipanti del 'quiz' improvvisato per ammazzare il tempo. Ma le reazioni, successivamente, non sono state delle migliori, perché, ancora una volta, gli inquilini non hanno saputo raggiungere un compromesso in grado di fare quietare gli animi.

Il tempo per il reality show sta per scadere e gli inquilini sono sottoposti a non poche tensioni. La notizia della chiusura anticipata del programma, unitamente alla preoccupazione per la situazione che l'Italia sta vivendo per l'emergenza coronavirus, sicuramente sta facendo traballare ogni minimo equilibrio, persino nella casa del Grande Fratello, dove ogni percezione è sicuramente alterata. Un aggiornamento video di Alfonso Signorini non è tardato ad arrivare: "La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima…D'ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po' di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni". Forse è meglio per tutti evitare ulteriori tensioni.

