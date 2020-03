Come vi abbiamo detto anche nei giorni scorsi il coronavirus ha cambiato radicalmente anche i programmi televisivi. Rai e Mediaset spesso mandano in onda delle repliche per coprire tutto il palinsesto. E grosse novità ci sono anche per la trasmissione condotta da Bianca Guaccero, ‘Detto Fatto’, che Rai 2 ha deciso di sospendere per l’emergenza. A partire da lunedì 23 marzo gli italiani potranno nuovamente vederlo, ma in una modalità decisamente differente ed inaspettata.

La puntata sarà infatti trasmessa in diretta Instagram. A comunicate la notizia in via ufficiale ci ha pensato la stessa conduttrice televisiva: “Siete pronti? Ecco la sorpresa che vi stavamo preparando! Vi voglio tutti davanti ai pc, telefoni e quant’altro per una versione tutta nuova di Detto Fatto! Tanti amici verranno a trovarci e i protagonisti sarete voi da casa! Vi aspettiamo sul profilo di Detto Fatto ovviamente! In diretta Instagram!”. Ecco i dettagli del nuovo show. (Continua dopo la foto)





















Il nuovo format per il web si chiama ‘Pronto Detto Fatto’ e sarà composto così: “Chi è? Rispondi, è Pronto Detto Fatto! Da lunedì 23 marzo in diretta alle 14 sul nostro profilo Instagram. Quiz, giochi e tanti tutorial: Bianca Guaccero e la famiglia di Detto Fatto sono già pronti”. Secondo quanto circola in queste ore, se il blocco totale dovesse proseguire a lungo, questa nuova modalità di trasmissione potrebbe essere un’opportunità anche per altri programmi televisivi. (Continua dopo la foto)







































Ricordiamo che ‘Detto Fatto’ è stato costretto alla sospensione per attuare le misure necessarie a prevenire qualsiasi rischio di contagio da Covid-19. Inoltre, la stessa Guaccero era stata assente per problemi comunque non inerenti il coronavirus. Era stata infatti colpita da una gastroenterite che l’aveva messa ko. Poi c’era stata anche la positività di una truccatrice ed ora si è quindi deciso di puntare tutto sulla tecnologia e su questa inedita diretta sul social Instagram. (Continua dopo la foto)

I fan della conduttrice pugliese si sono letteralmente scatenati: “Che bella sorpresa Bianca, sei unica e speciale”, “Bellissimo, siete spettacolari”, “Sei la numero uno”, “Non mancherò, grande Bianca, buon sabato”, “Bella idea”, “Siamo già pronti”. Altri hanno aggiunto: “Sì, non vediamo l’ora”, “Meraviglioso”, “Magnifico”, “Siamo felicissimi”. Non resta che attendere lunedì per scoprire come sarà questo nuovo modo di trasmettere ‘Detto Fatto’.

