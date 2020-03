Per Amici 19 è davvero difficile concludere in bellezza le puntate, soprattutto per i giudici. Pare che non sempre il pubblico riesca ad approvare i giudizi del tavolo della giuria e anche un ex concorrente ha detto la sua, ovvero Karina Samoylenko, la ballerina di danza classica entrata ad Amici 19 eliminata prima che iniziassero i serali. Seguendo le puntate da casa la ballerina non ha trattenuto i suoi giudizi in merito a quello che sta continuando ad accedere durante il serale. Ma non solo. Anche Maria De Filippi è tornata a intervenire con l’aiuto di Eleonora Abbagnato sulla sfida tra Javier e Nicolai.

Due nomi questa volta finiscono sul banco delle accuse. Sicuramente il nome della professoressa Alessandra Celentano, ma anche quello di Gabry Ponte. Sono state sia la Celentano, che la Abbagnato a tirare in ballo la questione della tecnica e a vincere sarebbe proprio Javier, a detta loro. Karina ha esclamato: “Ok chiediamolo alla maestra Veganova che si sta rivoltando nella tomba”, a corredo del video dell’intervento di Gabry Ponte. Le parole si sono fatte ancora più dure anche dopo e il contenuto del messaggio ha sollevato non poche critiche a riguardo. (Continua a leggere dopo la foto).





















“Un minuto di silenzio per gli idioti dei ballerini che a quanto pare buttano nel ce..o una vita a studiare una scienza che non è esatta (soprattutto per quei coglioni dei classici che poverini si fanno secoli di sacrifici per imparare diecimila passi)”. Questo il giudizio di Karina sulla classe dei ballerini, che fino a poco tempo fa erano anche suoi compagni di avventura. Si ricordi, infatti, che in mancanza di un pubblico sono i giudici a votare gli allievi. Questo, non sempre premia il talento, come dovrebbe accadere. D’altronde i gusti sono soggettivi, anche se in alcuni casi è davvero arduo capire quando il parere proviene da una forma di soggettività o meno. Non tutti sono qualificati a dare un’opinione sulla tecnica. (Continua a leggere dopo le foto).







































Riguardo a Eleonora Abbagnato, è stata Maria a chiedere un parere su quanto accaduto sulla reazione di Javier Rojas dopo la vittoria di Nicolai Gorodiskii. Detto fatto, Eleonora così si è espressa: “Ho seguito la puntata, soprattutto la polemica. La produzione mi ha chiesto un parere. I due ragazzi hanno un grande talento. Rispetto all’esibizione a questi livelli possiamo soltanto scegliere in base ai gusti o alle scelte artistiche. Uno con più tecnica e uno con il lato artistico che viene fuori. Alla giuria è piaciuto più uno che l’altro, e questo ripeto è una questione di gusti. La giuria non ha sbagliato. Io posso soltanto che fare i complimenti sia a Javier sia a Nicolai. Che vinca il migliore!”. (Continua a leggere dopo le foto).

Cosa avrà risposto la maestra di danza? Fortunatamente i toni sono stati più miti, ma sempre a favore di Javier ritenuto molto più bravo di Nicolai: “Nicolai potrebbe essere molto ma molto meglio. Vorrei molto di più da lui. A livello di qualità potrebbe fare molto meglio. Continuo ad essere la mia idea. Lei parla di gusti personali, io parlo di cose oggettive e tecniche”. Maria non ha potuto tacere: “Io posso avere un pensiero ed esserne convinta ma quando un étoile come lei mi dice un’altra cosa io un punto di domanda…”. Alessandra non ha perso tempo per controbattere ulteriormente: “La tecnica è oggettiva e infatti lui ha ballato molto meglio”.

