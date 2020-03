Siamo ormai vicinissimi alla fine del ‘Grande Fratello Vip’. L’abbandono di Adriana Volpe, colpita nelle scorse ore da un grave lutto con la perdita del suocero a causa del coronavirus, ha scombussolato un po’ gli stati d’animo degli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma a far discutere è anche la conquista della finale da parte di Sossio Aruta, che è riuscito ad avere la meglio al televoto su Valeria Marini, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. A quanto pare c’è chi non è d’accordo.

La notizia non è stata accolta favorevolmente proprio da tutti, ma il pubblico è stato sovrano e quindi Sossio potrà lottare fino alla fine per trionfare al reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare, è stato Antonio Zequila a manifestare tutto il suo dissenso per questa scelta. E ad avallare il suo pensiero ci ha pensato anche la Nunez. Non è assolutamente stato digerito questo voto lampo degli italiani. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto il gieffino. (Continua dopo la foto)





















Zequila si è mostrato estremamente perplesso: “Io non ho mai capito in queste votazioni lampo quante persone votano. Una cosa è votare una settimana, c’è chi ti ama, chi non ti ama…Invece in quella lampo, se uno sta un attimo al bagno…”. Infatti, secondo il suo parere, in questi voti si dà la possibilità di far fornire la propria preferenza esclusivamente a coloro che in quel momento sono incollati davanti al piccolo schermo. E quindi non è un modo corretto per decretare il vincitore. (Continua dopo la foto)







































Licia lo ha quindi appoggiato totalmente e lui ha proseguito dicendo: “Sarei curioso di vedere la percentuale…Il fatto che Sossio abbia più voti di te, io bah!”. Non ce la fa proprio ad accettare il fatto che Aruta possa aver battuto la Nunez ed ha concluso così il suo intervento: “Sono curioso di questa cosa, è una cosa che non riesco a digerire!”. Antonio è quindi rimasto molto sorpreso di questa situazione. Ovviamente la sua speranza è che anche lui possa giungere in finale. (Continua dopo la foto)

Soffermandoci sulla Volpe, questo il suo messaggio apparso oggi sui social: “n questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene”.

