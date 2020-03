Amici, la quarta puntata del Serale è stata un successo. Venerdì 20 marzo il talent di Maria De Filippi ha vinto la gara degli ascolti: è stato seguito da ben 4 milioni di telespettatori. Ma è stata anche una puntata nel segno della commozione. Vanessa Incontrada per esempio ha ceduto all’emozione subito dopo l’esibizione di Javier.

Il ballerino non è mai stato tra i preferiti della Incontrada, che l'ha sempre considerato molto bravo tecnicamente ma poco 'comunicativo' a livello di interpretazione. Ma non venerdì sera: "Tu Javier mi avevi chiesto di cosa io avessi bisogno affinché tu potessi piacermi – ha detto la Incontrada con gli occhi lucidi – Ecco cosa dovevi fare, emozionarmi. Mi sono emozionata molto, è stato bellissimo, mi sei arrivato tanto". E mentre l'attrice e conduttrice spagnola si abbandonava alle lacrime, il ballerino si è commosso a sua volta.





















Ma la vera sorpresa è arrivata alla fine della puntata, quando è stata Maria De Filippi ad abbandonarsi alle lacrime. Sì, proprio Maria De Filippi, una conduttrice che di certo non mostra spesso le sue emozioni davanti alle telecamere ma è successo. Come detto, quel momento più unico che raro è avvenuto sul finire della diretta, dopo che Jacopo Ottonello, cantante, è stato eliminato a un passo dalla semifinale.























Alla fine ha avuto la meglio è stata Giulia Molino, anche lei cantante. E Jacopo è stato l'eliminato della quarta puntata serale di Amici 2020. Ed è stato proprio al momento dei saluti che Maria De Filippi non è riuscita a trattenere la commozione. La padrona di casa in lacrime per l'uscita del cantante. "Sei perbene, Jacopo", gli ha detto visibilmente provata la De Filippi, parlando ad un metro di distanza di sicurezza da Ottonello per la prevenzione del Covid-19.

















Un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi 💛 #Amici19 pic.twitter.com/0ZPneUaCHn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2020

Maria commossa è uno strappo al cuore. 😭 Era da tanto che non si emozionava così per un eliminazione! 💔 — Miss chifo (@miss_chifo) March 21, 2020

Jacopo, Alessio, Emanuele e Stefano sono riusciti lì dove le storie di un regalo di c’è posta per te raramente si sono spinte: far piangere Maria#amici19 pic.twitter.com/n1aCfuOOt9 — CheshireKat 🐧 (@katinwonderland) March 21, 2020



“Tu lo sei – ha proseguito la conduttrice provando a trattenersi ma senza successo – Ti auguro il meglio Jacopo, davvero. Ah, scusami… ti devo dare dei soldi”. Il premio Marlù della quarta puntata, del valore di 7mila euro, è infatti stato assegnato proprio a Jacopo. Anche lui naturalmente si è abbandonato al pianto dopo il verdetto, mentre salutava Maria, la commissione e i giurati.

