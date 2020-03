Nella casa del Grande Fratello Vip, fino a qualche tempo fa, i concorrenti erano “al sicuro”. Vivevano nel loro mondo idilliaco dove non esistevano grossi problemi e soprattutto non esisteva il coronavirus. Poi però la produzione ha deciso che i concorrenti dovessero essere informati di ciò che sta succedendo in Italia. La situazione è ormai davvero allarmante ed è giusto che anche loro sappiano. C’è anche un’altra ragione se la produzione ha deciso di svelare ai concorrenti l’emergenza che sta vivendo l’Italia in questo momento: Adriana Volpe era stata informata che un suo parente era risultato positivo al coronavirus.

All'inizio le condizioni di quello che poi scopriremo essere il suocero, erano stabili, poi l'uomo si è aggravato. E Adriana Volpe ha deciso di uscire dalla casa. A poche ore dalla sua uscita, l'uomo, Ernesto Parli, è morto. Ed è morto proprio a causa del coronavirus. La situazione non fa che peggiorare in Italia e Alfonso Signorini ha deciso di tornare nella casa del GF Vip per parlare dell'emergenza.





















Con un videomessaggio il conduttore ha informato i concorrenti di quanto purtroppo sta accadendo nel nostro paese: "L'Italia è il paese con più decessi al mondo, ha superato anche la Cina secondo i dati certificati", ha spiegato Signorini. I vip sono rimasti terrorizzati di fronte a quelle parole. È vero che sono stati avvisati di quanto sta accadendo ma di certo non si sono resi conto della gravità della situazione. Ma Alfonso Signorini cerca anche di tranquillizzare i vip dando delle notizie incoraggianti.























"Voglio darvi delle notizie in più, ad esempio da Wuhan dove è scoppiato il contagio a Gennaio, questa città è stata la prima a dover combattere il coronavirus con delle misure restrittive molto più complicate, ieri per la prima volta non c'è stato nessun nuovo caso di contagio da quando è iniziata la pandemia e questa notizia ci deve dare speranza", ha aggiunto il direttore di Chi. Tuttavia, nonostante la notizia di speranza data alla fine, i concorrenti sono rimasti profondamente scioccati.

















Ormai nella casa non si respira più quell’aria di leggerezza che si respirava prima. Nonostante ciò, nella casa continuano le strategie dei concorrenti per portare l’acqua al proprio mulino. Signorini ha infatti aggiunto che “nella casa del Gf Vip c’è più di qualcuno che non è stato per niente sincero. Navigano sott’acqua e costruiscono trame. Non posso fare i nomi. Sono due persone. Ma forse ce n’è anche un terzo molto abile”. Di chi starà parlando? Il video completo.

