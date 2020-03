Momenti di tensione al Grande Fratello Vip. Protagonista sempre Antonella Elia, che da quando è entrata nella casa ha avuto screzi con quasi tutti gli inquilini del reality show. Antonio Zequila, dopo aver guidato i Vip nella solita preghiera quotidiana, ripensa ad alcune esternazioni di Antonella e non ne capisce il motivo: “Ma perché deve sempre rispondere così?”, domanda a Fernanda Lessa e all’ex cavaliere di Uomini e Donne Sossio che sono accanto a lui.

Ovviamente Fernanda Lessa non può che essere dello stesso parere dell’inquilino. Le liti tra le due, infatti, sono state al centro di questo Grande Fratello Vip, che si concluderà anticipatamente l’8 aprile a causa dell’emergenza coronavirus che l’Italia sta attraversando. “Ma io ho smesso di farmi domande”, ammette con un pizzico di ironia. (Continua a leggere dopo la foto)





















Sossio, che non capisce il nesso del discorso, chiede delucidazioni a Zequila, che risponde: “Le ho chiesto se avesse fatto la linea della vita, che per me è un momento bellissimo e lei mi ha risposto che non gliene frega niente di fare quella cosa”, ha rivelato Er mutanda mostrando molto fastidio per la risposta della Elia. (Continua a leggere dopo la foto)























A quel punto interviene nuovamente Fernanda, che si lascia andare ad un suo personale giudizio: “Ma perché lei non ha niente di bello da raccontare”. E Antonio Zequila rivela a Sossio Aruta: “Per lei conta di più l’allenamento con te che la linea della vita, non la capisco, ora mi sono scocciato veramente”, spiega l’attore con tono severo. La discussione vira su argomenti più leggeri quando, alcuni Vip, si dedicano a preparare il campo da calcio per la prossima sfida, che vedrà come protagonisti i due leader, ancora una volta uno contro l’altro. (Continua a leggere dopo la foto)

















Ora che Valeria Marini è uscita Antonella Elia troverà qualche altro inquilino con cui litigare? Fin dalle prime settimane, l’ex volto di Non è la Rai ha avuto diversi screzi con gli inquilini. Oltre a Valeria Marini ha litigato con Fernanda Lessa, Licia Nunez, Adriana Volpe e Patrick Pugliese.

Rai e Mediaset nella bufera: la scelta fa infuriare i ‘big’ Fiorello e Paolo Bonolis