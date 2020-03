Siamo ormai nella fase decisiva di ‘Amici 19’ e c’è tensione negli allievi, che hanno tutti ovviamente l’obiettivo di trionfare. I momenti di difficoltà non mancano, così come anche quelli di sconforto che a volte sembrano far presagire l’abbandono da parte di qualcuno. Oggi si è invece potuta ascoltare una vera e propria confessione da parte di Gaia Gozzi. La cantante, durante le prove per la quarta puntata del Serale, ha ricevuto i complimenti da parte della vocal coach essendo stata molto sensuale.

Allora a quel punto la giovane non si è trattenuta ed ha rivelato a cuore aperto di aver fatto molte riflessioni sul suo conto: "Da quando sono qui ho iniziato a fare un'analisi su me stessa e mi sono chiesta quand'è che ho iniziato a vestirmi da maschio? Io ho iniziato a vestirmi da uomo, con queste giacche larghissime quando ho iniziato a sentire pudore delle mie forme e del mio essere donna. Io ho iniziato a sentirmi in colpa del mio corpo", ha proseguito l'artista.





















Gaia ha quindi detto di aver avuto grosse difficoltà ad accettare il suo fisico: "Anche con un semplice jeans ed una maglietta mi sentivo osservata, ma non nel modo in cui volessi. Hai notato che avevo il rossetto rosso? (nell'ultima puntata del Serale n.d.r.). Ecco, io non lo usavo da anni". La vocal coach l'ha spronata invitandola a non essere spaventata dalla sua femminilità, che è un aspetto molto positivo. E la concorrente del talent show ha continuato il suo racconto.







































"Fino a 18 anni ero spensierata e mi vestivo come volevo, da femmina, anche mettendo il rossetto. Poi ho iniziato a voler indossare vestiti maschili. Adesso sto avendo voglia di vedermi con vestiti da donna". Prima di entrare a far parte della scuola di 'Amici', la musicista ha riferito di aver trascorso un periodo non facilissimo. Aveva infatti problemi ad emergere nell'ambiente discografico ed era anche alle prese con una turbolenta relazione sentimentale.

La Gozzi ha concluso, dicendo: “Qui dentro ho scoperto che fingere non ha senso. Chega (il suo singolo n.d.r.) rappresenta la mia verità, il momento in cui ho capito che in quella relazione, così come nel lavoro, non stavo bene. Avevo bisogno di scriverlo in una canzone per capirlo”. Il programma condotto da Maria De Filippi è stato dunque un punto di svolta per lei non solo dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano.

