Rai e Mediaset nella bufera: la scelta fa infuriare i ‘big’ Fiorello e Paolo Bonolis

Nella serata di domani, 21 marzo, milioni di italiani saranno costretti per il secondo sabato consecutivo a restare davanti al piccolo schermo vista la quarantena forzata per contrastare la diffusione del coronavirus. Sia la Rai che Mediaset hanno deciso di ricorrere a trasmissioni in replica, infatti su Rai 1 potremo vedere ‘Il meglio di Viva RaiPlay’ condotto da Fiorello, mentre su Canale 5 essendo finito ‘C’è posta per te’ spazio adesso a ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis.

L’agente Lucio Presta era intervenuto all’agenzia di stampa giornalistica ‘Adnkronos’ affermando: “Perché metterli contro? Perché mettere Fiorello e Bonolis al sabato entrambi? Non era meglio per il pubblico giorni diversi per godere dei due programmi in replica e montaggio? Logiche che mi sfuggono”. Sulla vicenda aveva detto la sua anche Simona Ventura: “È nel Dna”. E poco fa ha deciso di rompere il silenzio proprio Fiorello, che ha polemizzato sulla decisione delle due reti. (Continua dopo la foto)





















Prima il comico aveva replicato a Presta, scrivendo: “Caro Lucio, che ce lo diciamo a fare?”. Poi ha ritenuto necessario parlare apertamente a #JovaHouseParty su Instagram: “Polemicuzza. Perché una rete decide di mettere Bonolis contro Viva RaiPlay? Siamo d’accordo io, lui e il manager Lucio Presta che non ha senso. La gente deve poter vedere uno e l’altro, qui non si parla di sfide. Che senso ha la sfida televisiva, oggi?”. Un quesito che si stanno ponendo anche gli italiani. (Continua dopo la foto)







































Alcuni utenti hanno contestato la scelta di Rai e Mediaset. Infatti, c’è chi ha commentato: “In effetti, a me avrebbe fatto piacere vedere entrambi”, “Almeno in questo momento si poteva evitare”. Effettivamente in molti si sarebbero aspettati maggiore unità, nonostante la rivalità televisiva. In un periodo nel quale la gente deve necessariamente restare nelle proprie abitazioni, occorrerebbe dividere in più serate i vari programmi più seguiti per favorirne la visione. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi Bonolis aveva invece protestato contro la possibilità di sospendere ‘Avanti un altro’: “Non capisco. Gli ascolti sono ottimi e la gente ha un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo? Non necessitiamo quindi di ulteriori registrazioni. Non capisco. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”.

