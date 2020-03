Confessione estremamente triste quella fatta dalla modella Elena Santarelli. Durante la sua conversazione con Maurizio Costanzo alla trasmissione ‘L’intervista’, si è soffermata su suo figlio Giacomo e su ciò che è accaduto durante la malattia. C’è comunque da dire che ora il ragazzino è in buone condizioni di salute: “Adesso mio figlio sta bene. Ha fatto i controlli tempo fa, è stato seguito anche da una dottoressa che l’ha aiutato a superare la tristezza che aveva dentro”.

Poi la showgirl si è lasciata andare ad una confessione molto privata. Nel periodo più difficile della loro vita, lei e Giacomo hanno dovuto anche fare i conti con atti di bullismo inaccettabili. Successivamente il tutto è rientrato, ma non è stato sicuramente facile accettare di combattere anche quelle persone senza cuore, che hanno fatto pesare maggiormente la situazione in cui versava. Vediamo nel dettaglio cosa Elena ha raccontato in diretta televisiva.





















La Santarelli ha affermato con commozione: "Mi va di parlarne così forse alcuni genitori insegnano ai figli a rapportarsi ai bambini che hanno problemi fisici e mentali". La donna ha infatti rivelato che Giacomo è stato vittima dei bulli, che lo hanno deriso per la perdita dei suoi capelli, caduti a causa delle sedute di chemioterapia. Ha ammesso che si è trattato di un durissimo colpo da digerire, ma in seguito sono arrivate le scuse dei genitori del 13enne autore di questi insulti.

















Qualche giorno fa aveva invece manifestato tutta la sua preoccupazione per l’emergenza coronavirus: “Veniamo da tre anni di lotta contro un tumore, proprio adesso che ci stiamo rialzando dobbiamo combattere contro quello che sta succedendo. Sono molto preoccupata per mio figlio, proprio ora che sta tornando ad una vita più serena”. Elena Santarelli aveva poi voluto parlare più nello specifico dei sogni del suo adorato Giacomo, il quale ha dimostrato di avere grandi ambizioni. (Continua dopo la foto)

“Da grande voglio laurearmi in Economia, così zio mi lascia tutti i suoi clienti e sono a posto”, aveva riferito Elena riportando le affermazioni di suo figlio. Per quanto riguarda lei, a livello professionale nel 2019 è stata opinionista di ‘Sanremo Giovani a Italia Sì’. Al cinema l’abbiamo vista all’opera sempre l’anno scorso nel film di Fausto Brizzi, ‘Se mi vuoi bene’. Ed ha anche pubblicato il suo primo libro, intitolato ‘Una mamma lo sa’.

