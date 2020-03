“Eccomi!”. Stefano De Martino torna in tv, l’annuncio arriva dalla direzione Rai

L’emergenza Coronavirus ha cambiato volto alla programmazione tv. A farne le spese un po’ tutti, a cominciare da Stefano De Martino. Il conduttore ha dovuto infatti rinunciare alla nuova edizione di Made in Sud, Rai 2 ha deciso di programmare le repliche di un altro successo guidato da Stefano De Martino: Stasera tutto è possibile.

A partire dal 23 marzo, ogni lunedì sera, andranno in onda le puntate dell'ultima stagione, quelle che sono state trasmesse lo scorso autunno. Si riparte dalla prima puntata (andata in onda il 16 settembre 2019), con ospiti Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero. L'obiettivo della rete è chiaro: quello di far divertire e svagare il pubblico in un momento così difficile.





















Ora che è saltata la nuova edizione di Made in Sud – che doveva condurre per il secondo anno consecutivo con Fatima Trotta – Stefano De Martino si gode la vita casalinga con la moglie Belen Rodriguez e il figlio Santiago, che compirà tra qualche settimana sette anni. "Mi sento italiana e condivido tutto con il mio Paese, nel bene e nel male. Sono con mio figlio e Stefano".























E ancora: "Guardiamo film, cantiamo al karaoke, ci alleniamo, facciamo le dirette online proprio per sentirci in mezzo agli altri. Preparo ricette salutiste come la torta di pancake con farina d'avena, bianco d'uovo, latte di soia e una crema di yogurt, ricoperta da burro di arachidi o cioccolato fondente, ma poi, prima di andare a letto, mangio le gocciole con il latte. Penso a chi sta solo, agli anziani, spero soprattutto per loro che questo momento passi presto", ha raccontato di recente la soubrette argentina al settimanale Chi.



















Non solo Stefano De Martino: a causa del Covid-19 sono saltati pure i piani lavorativi di Belen Rodriguez. La 35enne stava registrando le nuove puntate di Colorado quando è scattata l’emergenza sanitaria in Italia.

