Valentin Alexandru non è più un allievo di Amici 19. Il ballerino è stato cacciato da una Maria De Filippi a dir poco furiosa nel corso dell’ultima puntata del Serale andata in onda. In diretta. Quando Valentin ha detto di voler lasciare, la conduttrice gli ha indicato la porta sottolineando come in sala prove fosse stato scortese con gli insegnanti.

E se un video inedito diffuso nei giorni scorsi già provava la versione della De Filippi, ora ne è uscito un altro in cui, se possibile, il ballerino è ancora più aggressivo. Quando è stato fatto fuori dal talent dopo la lite in diretta con Maria in tanti l’aveva difeso sui social dopo la discussione, ma non tutti erano a conoscenza di queste clip risalenti a qualche tempo fa, pubblicate da Dagospia e mai mandate in onda. (Continua dopo la foto)





















Clip in cui si vede Valentin insieme agli altri ballerini intenti a preparare una coreografia. Secondo l’insegnante, sia i ragazzi che le ragazze avrebbero dovuto muoversi in modo sensuale, facendo gli stessi passi ma Valentin si sarebbe rifiutato categoricamente di eseguirla: “Non sono mica omosessuale” si sente esclamare nel video. Ma non è finita qui perché poi ha inveito contro Javier che invece non aveva problemi a ballare come gli veniva richiesto. (Continua dopo la foto)























“Tu quando balli sembri gay, anche quando parli sembri un po’ gay” ha detto Valentin al suo compagno di scuola che aveva provato a dirgli: “Non devi essere gay per ballare questo stile”. Javier, sempre più infastidito dal collega, gli rimprovera di comportarsi come “un bambino di 3 anni” ma Valentin continua ad attaccarlo e lui, stufo, si alza e va a finire di mangiare a un altro tavolo. (Continua dopo le foto)



















“Se continui a parlare in questo modo, mi dimentico delle telecamere e mi dimentico di tutto. Hai problemi. Hai problemi mentali?”, ha inveito ancora Valentin. E Talisa: “Valentin ma cosa ti viene in mente. Siediti. Ma stai scherzando? Ti metti a dire che uno ha problemi mentalmente” ma lui, in tutta risposta: “Ma vaffan**lo anche te, che caz** parli così con me”.

Qui il video pubblicato su Dagospia

“Gli ha stravolto la vita”. Coronavirus, la giornalista Tiziana Ferrario: positivo il figlio di 29 anni