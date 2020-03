Giovedì 19 marzo 2020 è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 12. Una puntata andata in onda in una giornata triste per l’Italia, una giornata in cui il numero di contagiati per coronavirus è cresciuto in modo incredibile. Ormai tutti gli italiani sono molto spaventati e se ne stanno a casa cercando di non uscire neanche per fare la spesa. Sì, c’è anche chi contravviene alle indicazioni e esce ma si tratta comunque di una minoranza di persone. A ogni modo, con tutti gli italiani chiusi in casa,

Don Matteo ha fatto il botto, registrando un trionfo senza pari in termini di ascolti. Una bella notizia per il protagonista Terence Hill che, dopo più di 10 anni, continua a tenere gli italiani incollati alla tv. Per la cronaca, l'ultima puntata di Don Matteo ha registrato ben 7.3 milioni di spettatori netti per il 26.5% di share. Una soddisfazione grande, una gioia in questo momento tanto drammatico per l'Italia.





















Anche sui social il pubblico si è scatenato con oltre 30mila tweet sull'hashtag #DonMatteo12. Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Don Matteo è finito per sempre? No, la dodicesima stagione non è stato un addio ma un arrivederci. E, per la gioia di tutti, Don Matteo tornerà anche il prossimo anno. Beh, visti gli ascolti di questa stagione, sembra che non ci sia altra altra se non regalare al pubblico una nuova stagione. Ma vediamo nel dettaglio i dati degli ascolti di giovedì 19 marzo 2020. Don Matteo ha stracciato la concorrenza tenendo incollati davanti alla tv 7.346.000 spettatori pari al 26.51% di share.























Al secondo posto si è piazzato "Benvenuti al Nord" con Claudio Bisio e Alessandro Siani seguito da 3.220.000 spettatori pari all'11.94% di share. "King Arthur: il potere della spada" ha avuto un pubblico di 1.826.000 spettatori per il 6.38% di share. Su Rete4 è andato in onda Dritto e rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio che è stato seguito da 1.554.000 spettatori con il 6.57% di share.

















“Piazza Pulita”, in onda su La7, è stato visto da 1.356.000 spettatori per il 5.79% di share. Il film su Rai2 “Attacco al Potere – Olympus has Fallen” è stato seguito invece da 1.255.000 spettatori pari al 4.34% di share. Sul Nove, invece, c’era un classicone, “Ghost”, visto da 619.000 spettatori netti per il 2.33% di share. A seguire “Revenant – Redivivo”, il film di Alejandro González Iñárritu che fatto conquistare l’Oscar a Leonardo DiCaprio, è stato visto da 520.000 spettatori netti per l’1.95% di share.

