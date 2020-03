Il coronavirus ci ha scocciato. Ci ha rovinato tutto. E continuerà a farlo per giorni, settimane, speriamo non mesi ma il timore c’è. È entrato in modo prepotente nelle nostre vite e ci sta tenendo in pugno. All’inizio sembrava una roba passeggera, ma ormai si è capito che è un nemico orrendo da combattere insieme, con tutte le nostre forze. Si è insinuato in ogni meandro della società. Tra i nostri parenti, tra i nostri amici, anche tra i personaggi della tv. Proprio a causa del coronavirus, per esempio, Adriana Volpe è stata obbligata a lasciare il Grande Fratello Vip. Lì per lì è stato detto al pubblico che la Volpe se ne stava andando per “gravi motivi personali”.

Poi è stato svelato il motivo: un suo parente è malato di coronavirus. "Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo – ha detto Adriana Volpe ai suoi compagni di avventura – Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio 'Andrà tutto bene'. Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me".





















Di certo Adriana Volpe dovrà abituarsi a un'Italia trasformata. Avendo vissuto nella casa del Grande Fratello, la Volpe non si è resa conto di cosa accade fuori. Per lei, e per gli altri vip che usciranno, sarà tostissima. Ma ora Adriana ha una sfida ben più dura: quella della malattia. Un suo parente è malato e la Volpe è terrorizzata. Noi tutti le auguriamo di cuore che si risolva tutto quanto prima. Da quando Adriama Volpe è uscita dalla casa, qualcuno ha cambiato completamente atteggiamento.























Stiamo parlando di Andrea Denver che, dopo l'uscita di Adriana Volpe, ha smesso di parlare. I due avevano un rapporto profondo e intimo e per lui è stato uno choc doverla salutare. Neanche hanno avuto il tempo di farlo con calma, un saluto. "Devo uscire perché il ruolo di mamma e di moglie… ho delle cose che devo risolvere veramente importanti" ha detto la Volpe e ha lasciato la casa poco dopo. Stando ad alcune indiscrezioni, una sua parente si troverebbe in terapia intensiva.

















Dopo l’uscita di Adriana Volpe, Denver si è mostrato a dir poco sconvolto. Alla fine della puntata si è chiuso in un silenzio agghiacciante e non ha rivolto la parola a nessuno. I concorrenti del GF Vip, dopo essere stati informati del coronavirus dalla produzione, sono apparsi particolarmente provati. È ovvio però, che non avendo mezzi di comunicazione a disposizione, non possano capire realmente come siamo ridotti.

