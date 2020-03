“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio nel cast di Don Matteo 12. La notizia arriva proprio alla fine della fiction

Il volto giovane di Don Matteo 12 lo ha annunciato pubblicamente durante un’intervista sul settimanale Chi. L’ ex ballerino di Amici Pasquale di Nuzzo e la fidanzata e attrice messicana Giovanna Reynaud hanno deciso di sposarsi e il lieto evento accadrà proprio entro la fine di quest’anno. Per Pasquale l’esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nella scuola di Amici e il suo talento gli ha permesso di arrivare in breve tempo anche sui set cinematografici. Infatti, Pasquale, classe 1992, ha avuto un cameo in Forever Young, di Fausto Brizzi, e poi un ruolo rilevante in Tini – La nuova vita di Violetta, film che ha fatto il giro del mondo e gli ha concesso notorietà a livello internazionale. In televisione, invece, lo abbiamo visto nella fiction di grande successo Don Matteo.

Certamente giovani, forse troppo giovani, eppure la coppia si dice convinta nell'intraprendere una nuova avventura d'amore. Il matrimonio si è rivelato una scelta consapevole e lo dicono loro stessi: "Nel nostro futuro non c'è noia ma un'avventura interminabile". Ancora una volta a portare fortuna nella vita di Pasquale è stato il cinema. Infatti l'ex ballerino e attore ha conosciuto la sua dolce metà nel 2018 sul set di 'Soy Luna', serie tv sudamericana per Disney Channel. Una storia a distanza, che però ha saputo resistere. Lei in Messico, lui sul seti di Don Matteo in Italia, eppure nulla ha diviso inesorabilmente i due fedeli e incurabili innamorati. (Continua dopo la foto).





















Per ironia della sorte, anche nella serie tv su Rai1, il suo personaggio Jordi vive una romantica storia d'amore con Sofia. Il 28enne ha rivelato che i preparativi delle nozze, questa volta nella vita reale, sono già in corso. Ricordiamo che anche Giovanna Reynaud vanta un'età molto giovane; l'attrice messicana acqua e sapone ha 22 anni, ma questo non ha fatto retrocedere dal desiderio di coronare a nozze quanto prima: "Vorremmo sposarci alla fine dell'anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della nostra vita, perché aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un'avventura interminabile". (Continua dopo le foto).







































Ma chi è Giovanna Reynaud? Giovanna si forma come attrice talentuosa e ricca di passione. Il suo passato l'ha vista debuttare anche come modella, ma la passione per la recitazione ha avuto la meglio per la sua carriera professionale. E non solo, visto che la coppia si è conosciuta proprio durante le riprese della serie tv sudamericana. Quell'estate del 2018 ha segnato una svolta nella loro vita: "Lavorando a Soy Luna siamo diventati subito amici, poi abbiamo capito di amarci". Così ha detto Pasquale durante l'intervista su Chi e aggiunge: "Oltre a nozze e bambini, vedrete l'uscita del mio primo libro. E da qualche mese stiamo lavorando insieme a un progetto per un canale YouTube, con l'idea di condividere le nostre esperienze con i fan, per motivarli a credere nei propri sogni attraverso sani principi". (Continua dopo le foto).

Al momento rimane confermato l'appuntamento sul piccolo schermo per la fiction Don Matteo, con l'intramontabile Terence Hill e dieci nuove puntate da non perdere. Il cast vanta nomi e sorprese, quali il ritorno di Simone Montedoro nei panni di Giulio Tommasi e Giorgia Surina nel ruolo di Bianca Venezia. Tra gli attori anche personaggi noti come Fabio Rovazzi, The Jackal e l'amatissima Elena Sofia Ricci. Per il pubblico italiano chiamato a restare responsabilmente in casa per far fronte all'emergenza coronavirus che sta colpendo anche l'Italia, la sintonizzazione su Rai 1 ogni giovedì alle ore 21:25 è davvero imperdibile.

