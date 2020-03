Momento durissimo per l’ex gieffina Roberta Beta. Una delle concorrenti della prima edizione del reality show è infatti ritornata single. L’opinionista di Barbara D’Urso ha scoperto di essere stata tradita. Ad annunciarlo ufficialmente è stata la diretta interessata, che si è concessa ad un’intervista al settimanale ‘Diva e Donna’. Non si conosce il nome del suo storico fidanzato, visto che per motivi di riservatezza non lo aveva mai riferito. Ma ciò che è certo è stato il suo dolore.

La Beta ha infatti vissuto spesso relazioni amorose non esaltanti, come accaduto con Igor, dal quale ha comunque avuto il figlio (oggi diciottenne) Filippo. Questa ennesima sofferenza sarà difficile da superare, anche in considerazione del fatto che pensava di aver ormai trovato l’uomo della sua vita. La liaison d’amore con questo suo partner durava da ben sette anni. Ma adesso ha deciso comunque di pensare maggiormente a se stessa per stare meglio. (Continua dopo la foto)





















Queste le sue parole: “Stavamo insieme dal 2013. Oggi sto benissimo perché mi sono accorta che in realtà ho passato anni di totale confusione. Ho chiuso io e non è stato facile. La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. Certo, è chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato”. (Continua dopo la foto)







































Roberta Beta ha proseguito: “Pensavo che avevo sbagliato io a controllare il suo telefono alla ricerca di prove…Pensa a che punto si può arrivare, nell’incolpare se stesse. Ora ho rimesso me stessa al centro”. Aspettando l’anima gemella definitiva che tarda ad arrivare, la donna nella sua vita quotidiana è concentrata con il suo lavoro e nel crescere ancora suo figlio. Inoltre, lei collabora con la pagina culturale de ‘Il Giornale’, ‘Il Giornale Off’, dove scrive di arte e televisione. (Continua dopo la foto)

Roberta giudica così il suo ruolo di opinionista nelle trasmissioni della D’Urso: “Nel suo salotto vado con lo spirito dell’allieva che deve imparare, perché lei è una grande professionista”. In passato, è anche stata un’inviata de ‘La vita in diretta’, condotta da Michele Cucuzza. Ha lavorato in Rai dal 2002 al 2007 per la precisione. Tornando alla vita sentimentale, c’è comunque curiosità di capire se già a breve comincerà qualche frequentazione con un uomo.

“Mi dispiace tanto…”. GF Vip: Antonio Zequila e Adriana Volpe, il gesto commuove tutti: lacrime e abbracci