“Ho un fratello gemello”. GF Vip, Paola Di Benedetto parla della ‘sua metà’: ecco chi è Giovanni

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ex Madre Natura di ‘’Ciao Darwin’’, la giovane ha riscosso grande successo proprio per questo suo ruolo, anche se all’interno della casa ha confessato di soffrire le critiche che spesso le vengono fatte proprio per la sua bellezza, che non andrebbe di pari passo con la sua intelligenza.

Lo sfogo era arrivato proprio al GF Vip dopo la lite con Antonio Zequila. Commentando le dichiarazioni di Paola, Fabio Testi in un confessionale l’aveva accusata di ‘essere diventata una vipera, una ragazzina con un bel corpo, senza anima o personalità‘. E ancora: “Presuntuosa, messa lì per il bel fisico” aveva continuato il concorrente del Grande Fratello Vip. Le parole dell’attore avevano turbato particolarmente la giovane Madre Natura, ma poco dopo era arrivato il chiarimento e oggi i loro rapporti sono cambiati. Durante la diretta del 18 marzo Alfonso Signorini ha mostrato il chiarimento e le scuse di Fabio alla giovane. (Continua a leggere dopo la foto)





















All’interno della casa Paola Di Benedetto ha parlato della sua famiglia e in particolare di suo fratello. Giovanni è il suo gemello e tra i due c’è un legame fortissimo. Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ha festeggiato il suo compleanno insieme al gemello: i due sono nati l’8 gennaio del 1995.

La foto pubblicata sui social dalla modella aveva riscosso grande successo tra i suoi fan. “Che compleanno strano! Oggi comincia un viaggio… – aveva scritto la modella pubblicando una foto in compagnia del fratello e del loro gatto – Ma non uno di quelli che fai prendendo un aereo e volando dall’altra parte del mondo… Sarà tosta, ma io sono pronta! Ehm… o almeno credo. Tutto ciò che leggerete a partire da oggi qui sul mio profilo è stato scritto da me, anche se non sarò fisicamente io a pubblicare, è come se lo fosse! Tanti auguri a me, e a te Gio, mio gemellino. P.s.: sono 25! Vi bacio uno ad uno P”. (Continua a leggere dopo la foto)























“Abbiamo una grande complicità, da sempre. – ha raccontato la modella al Grande Fratello Vip – Basta davvero uno sguardo e si capisce tutto. Con lui ho condiviso tutto, sin dal primo respiro, è l’altra metà del mio cuore. Con lui ho iniziato e con lui sto continuando questo viaggio. Devo dire grazie a mamma e papà perché quando la vita ti regala una persona con cui condividere questo viaggio bellissimo è un dono strepitoso”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Poco prima che la sorella entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip, Giovanni le ha dedicato un post: “Siamo nati insieme, cresciuti insieme, e tra noi sento che c’è un legame che va oltre a quello di sangue, e’ un legame che riesce a tenerci interconnessi, anche se siamo così distanti.. Ora vai per la tua strada, io ci sarò sempre! Sei la mia miglior metà, il mio cuore”.

