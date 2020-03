“Mi dispiace tanto…”. GF Vip: Antonio Zequila e Adriana Volpe, il gesto commuove tutti: lacrime e abbracci

Come ogni mattina i concorrenti si radunano nel giardino per un momento di riflessione ma oggi, a causa dell’eliminazione di Fabio, Antonio richiama l’attenzione dicendo “Allora ragazzi facciamo come ci ha suggerito e insegnato Fabio di pregare per noi e per gli altri in questo momento difficile, io che sono il più grande mi sento la responsabilità di questo compito”.

I compagni d'avventura si avvicinano intorno allo striscione con la scritta -Andrà tutto bene- mentre l'attore riprendendo la parola aggiunge "Vi invito ad andare con il pensiero verso i vostri cari e di fare un grandissimo applauso a tutti i medici, gli operatori sanitari e tutte le persone che stanno lavorando per alleviare le sofferenze del nostro paese".





















I VIP rimangono a lungo in silenzio finché Antonio, interrompendo la quiete della Casa, con voce provata esclama "Io volevo anche dire una cosa, invito ufficialmente Adriana al mio matrimonio, finiamola qua, mi dispiace molto perché ci eravamo ritrovati, ci ho rimesso molto da questa lite".























La conduttrice allora, commossa dalle parole del compagno d'avventura, si lascia andare ad un caloroso abbraccio dicendo "Va bene, grazie davvero" mentre Antonio sorridendo aggiunge "Spero veramente che fuori riusciremo a ritrovare la nostra amicizia". Poco dopo concorrente, in maniera improvvisa ed inaspettata almeno fino a qualche ora fa, ha deciso di abbandonare il reality show.

















Tutto è successo subito dopo un aggiornamento ricevuto dalla conduttrice televisiva all'interno del confessionale. A quanto pare sarebbe accaduto qualcosa nella famiglia di suo marito. Infatti, già nella serata di ieri aveva voluto fare gli auguri alla sua dolce metà per la festa del papà.

