“Sono preoccupato”. GF Vip, Patrick Pugliese e la confessione a Teresanna Pugliese

Nel pomeriggio Patrick, ancora turbato dall’emozionante puntata di ieri sera, si concede un momento di relax nel giardino e confidandosi con Teresanna riguardo le Nomination dice “Io sono molto amico di tutti, speriamo che non si finisca di nuovo in un salvataggio a catena”.

Infatti l’ex gieffino sembra molto preoccupato le lo spietato meccanismo di votazione che il Grande Fratello ha attuato durante la diretta di ieri e riprendendo la parola dice “Vedi Antonio ha salvato Valeria e non me anche se siamo molto amici, già fra gli uomini ho una motivazione almeno, ma mi dispiacerebbe doverlo nominare, per me non ci sono problemi votatemi quanto vi pare ma all’inverso mi preoccupa, non voglio litigare”. (Continua a leggere dopo la foto)





















Mentre Teresanna, mostrandosi molto comprensiva nei confronti del compagno d’avventura, risponde “Ti capisco, ma fa parte del gioco”. Patrick allora, sentendosi molto in confidenza con l’ex tronista, dice “Da quando sei entrata sono molto legato anche a te, ti salverei rispetto a Sara anche se è una bravissima ragazza, poi sono amicissimo con Adriana e anche con Paola, lei ieri mi ha salvato”. (Continua a leggere dopo la foto)























E con volto amareggiato aggiunge “Poi c’è anche Antonella, eravamo amici ma lei per finta, mi ha detto che mi ha odiato sempre da quando abbiamo litigato”. Teresanna però, provando a rasserenare i pensieri del coinquilino, coinvolgendo Denver nel discorso esclama “E poi hai lui! Lo stai addestrando per il futuro”. (Continua a leggere dopo la foto)

















Mentre Patrick sorridendo risponde “È vero, meno male che è diventato la mia eredità, ha studiato tanto, ormai sa tutto del programma e dei momenti storici”.

Lutto a “La prova del cuoco”, l’annuncio di Antonella Clerici sui social: “Amico, ti abbraccio forte”