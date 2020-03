Una notizia sconvolge la Casa del ‘Grande Fratello Vip’. La concorrente Adriana Volpe, in maniera improvvisa ed inaspettata almeno fino a qualche ora fa, ha deciso di abbandonare il reality show. Tutto è successo subito dopo un aggiornamento ricevuto dalla conduttrice televisiva all’interno del confessionale. A quanto pare sarebbe accaduto qualcosa nella famiglia di suo marito. Infatti, già nella serata di ieri aveva voluto fare gli auguri alla sua dolce metà per la festa del papà.

Gli aveva dispensato complimenti per l'atteggiamento assunto in questi ultimi giorni. Non si sanno comunque con esattezza i motivi del suo addio. C'è chi pensa che possa c'entrare qualcosa l'emergenza coronavirus, ma non ci sono elementi ufficiali per dire che ci siano stati problemi in questo senso. Gli altri coinquilini sono stati avvisati dalla donna in giardino. La presentatrice tv ha tentato in tutti i modi di non emozionarsi ed ha parlato a cuore aperto.





















Questo quanto affermato da Adriana: "Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, perché andrà tutto bene. Io vi volevo salutare uno ad uno e non ce la faccio ad abbracciarvi uno ad uno. Però io devo veramente uscire adesso. Perché il ruolo di moglie, di mamma…Ho delle cose che devo risolvere veramente importanti". Il primo che ha provato a dissuaderla dalle intenzioni è stato Antonio Zequila, ma Patrick lo ha subito stoppato capendo la situazione.







































La Volpe è stata salutata da tutti ed ha aggiunto: "Siate forti. Fate una preghiera per me". Antonella Elia le ha chiesto spiegazioni, ma l'ormai ex gieffina si è rivolta a lei dicendole: "Antonella, ti prego, lasciami andare. Sii forte". Patrick ha successivamente dialogato con Zequila e gli ha riferito che il problema è abbastanza serio e che riguarda la sua famiglia. In seguito, alcuni concorrenti hanno cercato di capirne di più, ma Andrea Denver ha detto che è giusto rispettare la privacy.

Licia ha ricordato a tutti la promessa fatta, ovvero che avrebbero abbandonato il reality se fosse successo qualcosa ai familiari di qualcuno. Patrick ha invitato ad aspettare e Licia ha affermato: “Secondo me è anche una questione di rispetto verso una concorrente che ha fatto un percorso con noi”. E Teresanna Pugliese: “Non ha più senso, ragazzi”. Non resta che attendere la decisione ufficiale dei partecipanti al gioco.

