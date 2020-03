“Ve lo devo dire”. Coronavirus, Uomini e Donne nel caos: le parole di Raffaella Mennoia

L’emergenza Coronavirus ha costretto la televisione a rivedere i suoi palinsesti, tra i programmi saltati anche Uomini e Donne. Inizialmente si era pensato di mandare in onda la trasmissione e le sue vicende fino al 23 marzo, poi invece la chiusura già da lunedì 16.

A tal proposito ha parlato Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.

L’autrice è intervenuta sui social. Raffaella, dagli studi Elios dove è impegnata nella produzione di Amici (uno dei pochi programmi di entertainment che continua a essere trasmesso), si è collegata con i fan su Instagram, pubblicando diverse Stories e spiegando quale sia la situazione di Uomini e Donne. Notizie non buone per il pubblico: al momento tutto è in alto mare e non c’è alcuna data certa per la ripresa delle registrazioni e della messa in onda dello show. Continua dopo la foto





















“So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti… Ragazzi, bo? Un bacio”, spiega l’autrice che aggiunge: “Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così… Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma bo…” Continua dopo la foto























Come per molte altre trasmissioni, si naviga a vista senza sapere alcunché in relazione alla ripresa delle puntate. Naturalmente da parte di Raffaella e della produzione di UeD nessuna polemica sulla questione. Anzi, tutti sono ben consci che al primo posto, soprattutto in questo momento storico, c’è la salute. Tutto il resto può attendere. Continua dopo la foto



















Salgono a 3405 i morti per coronavirus in Italia. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. I nuovi guariti sono 415, il totale è 4440. I nuovi pazienti positivi sono 4480, la cifra complessiva è 33190. Di queste, 14935 in isolamento domiciliare, 2249 sono in terapia intensiva. I decessi registrati oggi sono 427.

Ti potrebbe interessare: “Abbiamo chiuso!”. GF Vip, Sossio Aruta furioso con Valeria Marini: un gesto che non è passato inosservato