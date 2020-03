Lutto a “La prova del cuoco”, l’annuncio di Antonella Clerici sui social: “Amico, ti abbraccio forte”

Lutto a La prova del cuoco, a dare la notizia è l’ex conduttrice del programma Antonella Clerici, che ha fatto le condoglianze a uno dei volti della trasmissione di Rai Uno. “È mancato il papa’ di @danieleperseganiofficial …. ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po’ di silenzio e preghiera”.

Il lutto per lo chef Daniele Persegani è arrivato proprio nel giorno della festa del papà. "Fratello mio ti sono davvero vicino… vorrei sempre vederti con questo sorriso…" ha commentato un altro volto della Prova del cuoco dell'era Antonella Clerici, Andrea Mainardi, pubblicando una foto in cui posa insieme all'amico Daniele.





















Un lutto per il protagonista de La prova del cuoco che diventa in questo periodo così drammatico per tutti ancora più doloroso. Lo chef del cooking show di Rai Uno non potrà infatti celebrare il funerale per accompagnare nell'ultimo viaggio il padre. Le restrizioni imposte dal Governo, infatti, hanno bloccato ogni tipo di cerimonia, che si tratti di messe della domenica, matrimoni, battesimi o funerali.























"Antonella Clerici – ha risposto lo chef sui social –, grazie anche a nome della mia famiglia per le tue parole che leniscono un po' il gran dolore e della sensibilità! Sentire questo affetto ci fa stare meno male!".

















In televisione Daniele Persegani lo vediamo dal 2010 al 2015 sul canale AliceTv che abbandona nel 2016 per approdare a La Prova del Cuoco pur mantenendo un suo spazio sulla rivista Alice Cucina dove tiene una sua rubrica culinaria. Nel 2018 è a Detto fatto, Rai 2.

