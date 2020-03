Coronavirus, Mediaset contatta 400 persone vicine a Piero Chiambretti. Cosa sta succedendo

La notizia della positività, poi in parte smentita, di Piero Chiambretti ha provocato molta apprensione tra le persone vicine a ‘La Repubblica delle donne’, il programma condotto dal presentatore. Tutto sembra nella norma e pare che possano tirare un sospiro di sollievo. A raccontarlo una fonte anonima del Biscione che ha spiegato a Libero Quotidiano che la situazione è sotto controllo.

Ma riavvolgiamo il nastro: il 17 marzo tutte le agenzie stampa hanno battuto la notizia del contagio del presentatore e di sua madre. Per la mamma la notizia è stata confermata mentre per Chiambretti non del tutto. Da quanto trapelato finora il tampone è stato definito "incerto". Fatto sta che Mediaset si è subito attivata, ben in anticipo rispetto alla notizia del 17 marzo.





















Su Libero Quotidiano si legge: "Una fonte segreta, molto vicina al format di Rete4, mette le cose in chiaro e rivela: 'L'ultima volta che Chiambretti ha messo piede a Cologno è stato il 3 marzo. Nei 14 giorni successivi sono state contattate circa 400 persone – tra uomini e donne – che lavorano con lui a quel programma. Nessuno ha presentato sintomi da Coronavirus per tutti i 14 giorni." Notizie rassicuranti: "Adesso che è terminato quel periodo di quarantena dall'ultima volta in cui Piero è stato a Mediaset c'è maggiore tranquillità".























Ricordiamo che secondo gli esperti il periodo di incubazione del Covid-19 è di 14 giorni, quindi, a oggi, per coloro che sono stati in contatto con Chiambretti il 3 marzo non dovrebbe in teoria esserci più pericolo. Resta da capire quali siano le condizioni di salute di Chiambretti e della madre Felicita. Nel frattempo sui social molti personaggi della tv hanno scritto dei messaggi di sostegno al conduttore.



















Intanto arrivano notizie dalla Lombardia per il Coronavirus. Secondo quanto reso noto l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, i decessi nella sono infatti saliti a 2168, in aumento di 209 rispetto a ieri.

