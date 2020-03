Poco prima della diretta della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno avuto la possibilità di ascoltare i propri cari per via dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Un momento davvero emozionante che ha fatto commuovere tutti. Gli inquilini hanno parlato con i genitori, mariti, mogli, figli, fidanzati e fidanzate e per loro è stata una vera e propria boccata d’aria sapere cosa succede ai propri cari.

Antonella Elia ha avuto la possibilità di parlare con il fidanzato Pietro Delle Piane e ascoltando la sua voce è scoppiata in lacrime. Ci ha pensato l’attore e doppiatore a strapparle un sorriso con una proposta hot: “Non vedo l’ora di vederti, ti aspetto fuori per cospargerti di miele dalla testa ai piedi”, ha detto Pietro alla fidanzata rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip. (Continua a leggere dopo la foto)





















La concorrente si trovava in nomination insieme ad Adriana Volpe e Fabio Testi e quando ancora non si conosceva il responso (il pubblico, accogliendo le numerose richieste dell’attore, ha deciso di eliminarlo dal gioco per dargli la possibilità di ‘riabbracciare’ la famiglia) si è confidata con Adriana Volpe svelandole il suo grande sogno. (Continua a leggere dopo la foto)























Convinta di uscire dalla casa e parlando proprio del compagno, Antonella Elia ha detto “speriamo che in studio ci sia Pietro”. La showgirl già sognava di poter riabbracciare il suo compagno Pietro e di baciarlo con passione. Ma è Adriana Volpe a ricordarle che la situazione fuori dal Grande Fratello Vip è decisamente cambiata rispetto a quando gli inquilini sono entrati. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Ricordati che se anche ci fosse non lo puoi baciare, capito? Non lo puoi baciare..”. “Perché? Io abbraccio e bacio lo stesso chiunque”, ha replicato la Elia. Insomma, pare proprio che Antonella Elia non abbia capito le imposizioni della direttiva del Governo per contrastare la diffusione del virus Covid 19.

