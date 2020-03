In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip lo sconforto è alle stelle. Il pensiero, inevitabilmente, va alla situazione presente all’esterno, ai propri affetti e ai famigliari. L’emergenza coronavirus in Italia sta toccando livelli altissimi. Mercoledì 18 marzo il bollettino giornaliero della Protezione civile ha reso noti i dati: 475 decessi per coronavirus in sole 24 ore. Il totale dei morti in Italia sfiora così le 3000 vittime: 2978 in tutto.

Salgono, per fortuna, anche i nuovi guariti: ieri 1084, mentre il numero complessivo è 4025. I positivi nel Paese sono 28710, considerati i 2648 in più rispetto alle cifre rese note martedì. 12090 le persone in isolamento domiciliare, 2257 in terapia intensiva ha spiegato Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza.





















Gli inquilini del GF Vip sono stati aggiornati e hanno avuto la possibilità di parlare al telefono con i propri familiari, genitori, mariti, mogli, figli, fidanzate e fidanzati, e l'emozione è stata tanta vista la situazione in cui si trova il nostro Paese. A causa dell'emergenza coronavirus il reality show chiuderà anticipatamente rispetto alla data prevista: si parla dell'8 aprile e proprio per questo motivo nella serata del 18 marzo le eliminazioni sono state due.























Oltre a Fabio Testi, che si trovava in nomination insieme ad Antonella Elia e Adriana Volpe, anche Valeria Marini ha dovuto abbandonare la casa. Adriana Volpe è stata salvata da pubblico e ha ringraziato tutti per l'affetto mostrato dai telespettatori in questi mesi. Ma qualcosa non è sfuggita agli attenti telespettatori della diretta h 24 in onda su Mediaset Extra. La scorsa notte proprio l'ex conduttrice Rai e è stata chiamata in confessionale e, come avvenuto qualche giorno fa, è stata trattenuta per parecchio tempo.

















Uscita dal confessionale, Adriana si è intrattenuta con Patrick Ray Pugliese e si è lasciata sfuggire una frase che ha destato molta preoccupazione: “La situazione non è bella”, ha detto al coinquilino. A quel punto Patrick ha chiesto: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?“. La regia però ha subito cambiato inquadratura.

Come anticipa Thesocialpost, la concorrente potrebbe aver ricevuto la notizia di una persona contagiata all’interno del suo nucleo famigliare. Poco dopo Patrick spiega ad Antonella Elia: “Adriana ha dei casini fuori dalla casa da risolvere”.

