Per la seconda puntata consecutiva, L’Eredità è andata in onda senza le ‘professoresse’. E ovviamente senza pubblico in studio, date le direttive del governo che per via dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus impediscono gli assembramenti e la presenza di un alto numero di persone all’interno di uno spazio chiuso come può essere uno studio televisivo.

“Programma registrato prima del D.P.C.M. sul Coronavirus” è la scritta che appare in sovrimpressione durante il game show condotto da Flavio Insinna che, ricordiamo, come I Soliti Ignoti di Amadeus a partire dalla prossima settimana andrà in onda in replica, visto che non è stato possibile continuare le registrazioni. Da due puntate, poi, per precauzione anche le ‘professoresse’ non sono presenti in studio e già nella puntata di martedì il conduttore aveva rivolto loro un saluto in apertura e lo stesso ha fatto in quella successiva. (Continua dopo la foto)





















Una puntata, quella di mercoledì 18 marzo 2020, che si è conclusa con la vittoria di Gabriele, giovane di Frosinone che vincendo al famoso gioco de La Ghigliottina ha così portato a casa la somma di 90mila euro in gettoni d’oro. Era “intervista” la risposta corretta della ghigliottina e il nuovo campione de L’Eredità l’ha indovinata senza problemi. E proprio su questa parola Insinna ha fatto una battuta: “Dopo questa vincita di sicuro un’intervista te la faranno!”. (Continua dopo la foto)























Ma non è stato l’unico commento del padrone di casa, perché la vittoria di Gabriele è stata “anomala”. Senza festeggiamenti dal momento che in studio erano presenti solo conduttore e concorrente: “Non c’è nessuno. Non ci sono le professoresse, siamo solo io e te. Fai il giro del tavolo e vieni qui”, gli ha quindi detto Insinna dopo aver confermato la vincita. E così Gabriele l’ha raggiunto l’altra parte del palco e i due si sono scambiati un ‘tocco di gomito’. (Continua dopo le foto)



















Sulla vittoria senza festeggiamenti del giovane concorrente, Insinna ha anche aggiunto che “rimarrà nelle teche della Rai perché è la prima volta che succede”. Dunque il conduttore ha preso da solo lo spumante e dato una bottiglia anche a Gabriele, visto che le professoresse sono assenti in queste puntate: “Non abbiamo le professoresse, ma almeno riusciamo ad avere la musica, grazie alla regia”, ha detto ancora Insinna.

GF Vip, gaffe di Alfonso Signorini: “Stasera…”. Non pensava di essere in onda