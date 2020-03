La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata nel segno della commozione. Alfonso Signorini, in uno studio completamente silenzioso e semi deserto, ha ringraziato tutti i telespettatori che hanno deciso di trascorrere qualche ora di leggerezza in compagnia del reality e definito drammatico il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione Civile sul coronavirus, ha detto che “alla fine è la vita che deve vincere”.

"La vita ha sempre vinto nella storia dell'umanità e sarà così anche questa volta – sono state le parole del conduttore in apertura – Abbiamo dato ai Vip i numeri di quanto sta accadendo e abbiamo raccolto le loro emozioni. È di emozioni che vogliamo parlare stasera". Ma, tra momenti di commozione e sorprese come la doppia eliminazione (fuori Fabio Testi e Valeria Marini) e il nome del primo finalista (Sossio Aruta), non sono mancati gli scontri.





















Sotto i riflettori sono presto finite le forti discussioni tra Antonella Elia e Licia Nunez, che ormai vanno avanti da settimane. Se le due coinquiline inizialmente erano molto amiche, col tempo i loro rapporti sono del tutto degenerati tra accuse reciproche e offese, come mostrato in un filmato riassuntivo dal conduttore. Che poi, finita la clip, ha dato la parola alle protagoniste.























La prima a parlare, visibilmente imbarazzata, è stata Antonella Elia, che ha chiesto scusa: "Alfonso, mi vergogno di tutta questa brutta scena…Da lei comunque mi sono sentita presa in giro. Mi ha tradita". E poi: "All'inizio ero circuita da lei, poi mi sono sentita abbandonata quando sono entrate altre persone. Tutto il percorso di Licia mi è sembrato studiato a tavolino".



















Licia Nunez si è subito difesa, rispedendo al mittente ogni accusa: “Non so cosa dire…Diceva di volermi bene, poi ha detto che le faccio schifo”. L’attrice ha anche aggiunto di nutrire molti dubbi sulla genuinità di Antonella: “Devo pensare che quando diceva di volermi bene fossero solo falsità”. Alfonso Signorini ha poi cercato di far chiarire una volta per tutte le due ma senza successo.

