L’emozione all’interno della casa del Grande Fratello Vip è tanta. E in questo momento di emergenza nazionale, data dai contagi da coronavirus, gli inquilini sentono ancora di più la voglia di sapere cosa succede ai propri cari. Nei giorni scorsi gli inquilini hanno avuto la possibilità di parlare con le famiglie e sono stati aggiornati su quanto sta accadendo fuori dalla casa.

Nel corso della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 4’, in onda il 19 marzo, alcuni concorrenti hanno ricevuti lettere e i video. Prima Sossio, che ha potuto vedere, anche se solo in video, la compagna Ursula Bennardo e la figlia Bianca, poi Antonio Zequila, che ha ricevuto una lettera molto emozionante da parte della fidanzata Marina, con cui c’è stato un allontanamento, dopo 9 anni, proprio poco prima di entrare nel reality di Canale 5. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Tu mi hai voluto bene davvero. – ha scritto Marina – E sai da cosa l’ho capito?! Mi hai trattata come una regina. Mi hai ricoperta di regali, mi hai portata in giro per il mondo. Fuori da questa isola meravigliosa che, per me, è un po’ una prigione. Per la distanza di questo mare sono nati i nostri problemi. Che, poi, come dici non sono problemi perché, l’amore trionfa su tutto. Tua Ines”. (Continua a leggere dopo la foto)























Una sorpresa davvero emozionante per il gieffino, che non si aspettava assolutamente una sorpresa del genere. Dopo aver sentito le parole pronunciate dalla donna, Antonio Zequila durante la diretta si è emozionato e inginocchiandosi ha fatto una vera e propria proposta di matrimonio. “Ero entrato anche al Grande Fratello con due lutti al cuore. Le parole di Marina testimoniano l’essenza di Antonio, di un uomo. Non è mai finita, ci siamo sempre. Quando un amore è forte, è importante non finisce mai”, ha detto Zequila. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Io quando esco vorrei sposarla, mi metto in ginocchio. È la donna della mia vita, dolcissima. L’ho tenuta nascosta, la preservavo dal gossip”, ha concluso Antonio Zequila scatenando l’applausi di tutti i concorrenti del GF Vip e del conduttore Alfonso Signorini.

Clicca per guardare il video della proposta di matrimonio

GF Vip, sorpresa per Sossio Aruta (che scoppia in lacrime). Per l’ex calciatore l’emozione è troppa