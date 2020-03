Come ogni giorno da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, Giulia De Lellis ha dato appuntamento ai suoi fan su Instagram e si è lasciata andare una serie di confessioni, istigata dalle domande dei suoi fan. ha risposto alle domande dei più curiosi.

Alcune erano ovviamente su Damante e su Iannone: sul secondo perché la storia è finita da poco, sul primo perché molti sostengono che la storia stia ricominciando.

Giulia ha spesso tergiversato nei giorni scorsi sui due ex, ma non lo ha fatto oggi anzi ha risposto e parlato sia di Damante sia di Iannone. Le Parlando del libro, Giulia non ha nominato il Dama: "Un ragazzo che non so se conoscete. Questo ragazzo che nel libro non nomino mai, ma che molti hanno collegato", ha detto ironizzando un po'. Verso la fine della diretta, però, qualcuno le ha fatto notare che non parla mai di Damante e glissa sulle domande su di lui.





















Stavolta Giulia non ha ignorato il commento, le è spuntato uno strano sorriso sul viso e ha detto: "-"Bellissimo uomo, mando un bacio grande anche al Dama. Siamo in buonissima, Ci sentiamo. Che volete che vi dica? Che volete sapere, che state sempre lì a inciuciare? State sereni, state tranquilli. Quanto siete curiosi!". La sua espressione parlando di Andrea non è passata inosservata, infatti qualcuno ha subito scritto: "Il tuo viso è cambiato, spero in positivo". Lei ha letto, ma non ha replicato.























Tra una parola e l'altra su Damante, c'è stato anche chi le ha chiesto se sta scrivendo un secondo libro, come ha detto Iannone. Una frecciatina, a cui però Giulia ha risposto in maniera serena: "No, non sto scrivendo un altro libro per il momento. Mi è stato chiesto un sacco di volte, però in questo momento no". Giulia ha poi confermato di essere rimasta in buoni rapporti con Iannone.



















“Certo ragazzi, io rimango in buona con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita e che sono stati realmente importanti per me. E in questo caso assolutamente sì. […] A me quell’astio dopo che due persone sono state insieme non mi piace proprio, non ve lo consiglio. Crea solamente malessere, incomprensioni, nervosismi, odio… Che anche quello è un sentimento. Se due persone sono abbastanza intelligenti un modo per chiudere in buoni rapporti si trova sempre”.

