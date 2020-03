Due giorni fa un vero e proprio battibecco è nato tra le gieffine Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. Tra le due c’è stato un chiarimento, ma adesso potrebbe nuovamente scatenarsi altro. Infatti, nel daytime trasmesso nella giornata odierna Paola ha dato vita a dei confessionali a dir poco pesanti contro Fernanda. Se nella puntata di stasera Alfonso Signorini deciderà di mandarli in onda, sicuramente potrebbe scoppiare il caos. Il litigio era nato per una vendetta della Lessa.

Infatti, quest’ultima per vendicarsi della stanza blu ha deciso di accendere il phon all’interno del bagno per fare rumore e svegliare i coinquilini. La Di Benedetto si è recata in bagno ed ha notato l’assenza di persone. Un dispetto in piena regola, commentato così: “Questi dispettucci da bambini delle elementari giuro non li capisco”. E Fernanda ha poi ammesso durante il suo confessionale l’intenzionalità dell’azione, assumendosi le sue responsabilità per quanto fatto. (Continua dopo la foto)





















“Sono andata, ho acceso il phon al massimo, ho chiuso la porta e sono andata a dormire”. Antonella Elia, dal canto suo, ha rivelato che è stato commesso un “peccato mortale” per aver riso in camera ed aver infastidito Fernanda. L’ex volto di ‘Non è la Rai’ ha mantenuto una calma invidiabile, mentre colei che ha perso totalmente la pazienza è stata appunto Paola Di Benedetto. La quale ne ha dette di tutti i colori sulla modella e showgirl italo-brasiliana. (Continua dopo la foto)







































Ecco cosa ha detto a proposito di Fernanda Lessa: “Fernanda deve imparare a scaricare le sue frustrazioni e la carogna che ha addosso su se stessa, altrimenti bisogna solo andar via. Ti svegli la mattina incarognita e ti metti a fare queste cose, per me non ci sta. Sei una maleducata, una cafona”, ha affermato la Di Benedetto. Un diverbio tra le due è avvenuto anche la mattina successiva i dispetto, precisamente in cucina. Nonostante tutto, le due concorrenti si sono chiarite. (Continua dopo la foto)

Riferendoci sempre a Fernanda Lessa, polemiche su di lei erano esplose a causa della sua reazione dopo l’annuncio della produzione della gravità della situazione legata all’emergenza coronavirus: “Che bel comunicato, perché sono di nuovo nel gioco ragazzi”. La donna avrebbe anche ballato la samba e proposto di fare festa. Sossio, Patrick e Denver non hanno apprezzato la reazione spiegandole: “C’è un’emergenza”.

GF Vip, Andrea Denver svela un retroscena su Pago e Serena Enardu